ماجد حسن يودع جماهير شباب الأهلي الإماراتي بكلمات مؤثرة

قال ماجد حسن، وداعا لجماهير فريق الأهلي الإماراتي الأول لكرة القدم، بعد إعلان خروجه الرسمي من الفريق.

وهو أن نادي الشارقة الإماراتي كان قد أعلن، منذ ساعات، عن تعاقده رسميًا مع ماجد حسن، خلال انتقاله الصيف الحالي، من صفوف فريق كرة القدم الأول لنادي الأهلي الإماراتي، بعد مسار طويل. سجل مع الأحمر.

كتب ماجد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر “دخلت الأهلي عندما كنت طفلة لا يعرفها أحد، وكل شيء حولي احمر حتى دمي .. أكتب فيه رسالة وداع .. ستبقى الذكريات خالدة ولن تكون قادرة على توديعها.

وتابع “إلى القيادة العليا .. كل الشكر لأستاذي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم على الدعم اللامحدود في جميع الجوانب المتعلقة بي شخصيًا وبالنادي خلال مسيرتي الطويلة معه”. كان لاتباع سموه الأثر الأكبر على الرحلة التي لا تنتهي من التطور والإنجاز “.

وأضاف “إلى جميع الجهات الإدارية والمادية والفنية والتدريبية أشكركم على كل ما قدمتموه لماجد لتطويره تحت قيادتك وإشرافك وتوجيهك منذ اليوم الأول”.

وتابع “إلى زملائي اللاعبين والإخوة شكراً لكم، لقد كنت محظوظاً لكوني شريككم. لقد كنا دائمًا عائلة وكان هذا دائمًا سرنا لتحقيق ذلك “.

وتابع “للجماهير عبارات الشكر لا تكفي. أثمن ما يمكن لأي لاعب أن يحصل عليه هو حب ودعم ودعم جماهيرهم، وهذا ما حصلنا عليه منك في أصعب الظروف”. “

وختم قائلاً “لسنوات، حاربت بحب وإخلاص في كل مرة استخدمت فيها الشعار دون تردد. لدينا ليالي في التاريخ لا تنسى، معظمها سعيدة ومرتبطة بالإنجازات والحمد لله ”.