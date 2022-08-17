ماجد عبد الله “يصدم” النصر.. رفض عرض تاريخي والاتفاق مع عبدالغني

فِيْ مفاجأة من العيار الثقيل، رفض الأسطورة ماجد عبدالله، نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، عرضا تاريخيا فِيْ الساعات القليلة الماضية.

ماجد عبد الله لعب للنصر من 1977 إلَّى 1998 ؛ وأحرز 189 هدفا فِيْ 194 مباراة رسمية فِيْ مختلف المسابقات الوطنية والأجنبية.

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كَمْا سجل الأسطورة العالمية 72 هدفاً دولياً للمنتخب السعودي لكرة القدم، خلال 117 مباراة رسمية، بين عامي 1997 و 1994.

* مقدمة تاريخية لأسطورة نادي النصر

وأعلن عبد العزيز الشهري بطل العالم للألعاب الإلكترونية، أن مطوري لعبة “فِيْفا” قدموا عرضًا رسميًا لماجد عبد الله ؛ للانضمام رسميًا إلَّى المسلسل.

وأشار الشهري فِيْ تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين الصغير “تويتر”، إلَّى أن مطوري “فِيْفا” قرروا إضافة أسطورة عربية فِيْ كل إصدار جديد.

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وكشف بطل العالم للألعاب الإلكترونية الكابتن ماجد، رفضه رسميًا للعرض، فِيْ صدمة لجميع عشاق لعبة “فِيْفا”، من جماهِيْر نادي النصر.

بعد أن رفض ماجد عبد الله، عقد المطورون صفقة مع أساطير أخرى. مثل محمد نور، نواف التيمات، وحسين عبد الغني، للانضمام إلَّى المسلسل، فِيْ المواسم القادمة.