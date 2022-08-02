مادة لإزالة بقع الكلور عندما تتواجد على ملابسك وترجع هدومك جديدة من تاني

تعتبر البقع الناتجة عن استخدام الكلور من أسوأ الأمور التي تحدث، حيث إنها تفسد الملابس وبالتالي لا تستخدمها مرة أخرى، ولهذا يتساءل الكثير من الناس، وخاصة ربات البيوت، عن طرق علاج هذه المشكلة، لأن هؤلاء يمكن إزالة البقع وإخفائها بأكثر من طريقة، وننصح دائماً بعدم استخدام الكلور لغسل الملابس، ومن خلال هذا المقال نتعرف على تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع تابعنا.

مزيل بقع الكلور

يوصى دائمًا بتقليل الكلور فِيْ حالة استخدامه لأي غرض، حتى لا يتم لمس الملابس بشكل غير صحيح وإفسادها، فهناك بعض المواد التي يمكن استخدامها لتصحيح هذا الخطأ، مثل

كربونات الصوديوم

المكونات

كَمْية كربونات الصوديوم.

كَمْية الماء.

طريقة التحضير

اخلطي الماء مع صودا الخبز ثم اعجنهما معًا حتى تحصل على عجينة سميكة إلى حد ما.

يتم وضع المعجون أعلاه مباشرة على بقع الكلور.

اتركه على ملابسك حتى يجف تمامًا، ثم امسحه بفرشاة أسنان قديمة.

يتم تنظيف مكان البقعة بقطعة قطن مغموسة بكَمْية من الكحول.

من المهم عدم الانتقال من مكان البقعة حتى لا يتغير لون القماش بسبب الكحول.

محَلْول الخل الأبيض

يمكن استخدام الخل الأبيض المخفف فِيْ حَلْ مشكلة البقع الناتجة عن استخدام الكلور، ونوضحها أدناه

المكونات

ملعقة كبيرة من الخل.

كوبان من الماء.

طريقة التحضير

يُخلط الخل بالماء للحصول على محَلْول الخل.

اغمس قطعة قماش بيضاء نظيفة فِيْ المحَلْول.

يتم فرك البقع بقوة حتى يمكن إزالتها.

كن حذرًا عند استخدام هذه الوصفة، لأن خلط المُبيض بالخل يتسبب فِيْ إطلاق غازات سامة.

احرص على عدم وضع الكثير من الخل على ملابسك، لأنه قد يفسد النسيج ويتلفه.

بمجرد اختفاء البقعة، يتم تنظيف المنطقة بقطعة قطن مبللة بالماء البارد حتى تختفِيْ رائحة الخل تمامًا.

تعتبر بقع الكلور من بين البقع الصعبة التي يصعب إزالتها من الملابس. والسبب فِيْ ذلك أنه يزيل اللون الأصلي للقطعة ويترك بقع بيضاء، لذلك ننصح من يستخدم المبيض كأداة تنظيف أن يخففها بالماء أثناء ارتداء الملابس القديمة وهُو أمر غير ضروري فِيْ حالة تعرضها لعوامل التبييض. الكلور.