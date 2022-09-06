مادلين طبر أتمنى تطبيق شروط الملابس بمهرجان القاهرة.. وأنا صعبة بكل حاجة

أعربت الفنانة اللبنانية مادلين طبر عَنّْ سعادتها بتكريمها فِيْ المهرجان الدولي للآداب والفنون “همسة” فِيْ دورته العاشرة، والذي أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، لدورها فِيْ مسلسل “سر الأرشيف”.

وقالت طبر إنها كانت تخشى تقديم دور الأم فِيْ المسلسل بشكل خاص، ولا تقتصر على هذا الدور بشكل عام، لكنها شجعتها على تقديمه للفوز بجائزة أفضل ممثلة.

وفِيْ حديثها عَنّْ الشروط التي وضعها الفنان حسين فهمي لملابس الفنانين الذين سيحضرون مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، علقت الفنانة اللبنانية “أتمنى أن أنفذ ذلك حتى يتم تقديم المهرجان بالشكل المطلوب والمناسب، حيث أن وهُو مهرجان دولي مثل المهرجانات الدولية الأخرى “.

وتابع “فِيْ السنوات الأخيرة أدركت أن هناك شخصيات. لا أدري كَيْفَ وصلت دعوات للحضور بهذا الزي أو بهذه الطريقة المبالغ فِيْها بالملابس. ليس لدي مشكلة فِيْ ملابس أحد، لكن ذلك من الضروري اختيار الزي المناسب للمهرجان “.

وعَنّْ رحيل المخرج الكبير علي عبد الخالق قال خسرنا مدير الملحمة الوطنية صاحب قضية ومبدع فِيْ كل الأعمال التي قدمها. شاركت معه وتعلمت منه الكثير. خلال مسيرتي الفنية.

يشار إلَّى أن الفنانة مادلين طبر شاركت فِيْ السباق الرمضاني الأخير من خلال مسلسل “ملف سري” بطولة هاني سلامة، عائشة بن أحمد، إدوارد، نضال الشافعي، دنيا عبد العزيز، كارولين عزمي، مجموعة من النجوم. قِصَّة وسيناريو وحوار محمود حجاج وإخراج حسن البلعاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.