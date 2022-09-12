مادلين طبر اللي عايزة تعوم تلبس مايوه.. والبوركيني ظلم للمرأة

هاجمت الفنانة اللبنانية مادلين طبر من يرتدون ملابس السباحة البوركيني، بعد موجة انتقادات على مشاهدها الأخيرة فِيْ فِيْلم “الطريق إلَّى إيلات”.

ووصف طبر (64 عاما) “البوركيني” بأنه ظلم للمرأة المصرية وشدد على أن المشكلة تكَمْن فِيْ “الرجل المصري وليس المرأة المصرية”.

مادلين تابار عَنّْ مشهد الإغراء فِيْ “الطريق إلَّى إيلات هذا سخيف”.

بالتفصيل جاءت تصريحات مادلين طبر فِيْ سياق شعبية أحد المشاهد “الجريئة” التي قدمتها فِيْ فِيْلم “الطريق إلَّى إيلات” الذي أنتج عام 1993 وإخراج إنعام محمد علي وتأليف فايز. غالي.

وعَنّْ هذا المشهد قالت مادلين طبر إنه من غير المنطقي أن ترتدي فستان بروشيني فِيْ غرفة مشهد مصنف تحت بند الفتنة، موضحة “لا أجرؤ، هذه عبثية تافهة للناس، ربع”. مشهد لم أفعله بالطبع “.

وأشار إلَّى أن “البوركيني” وهُو لباس سباحة يغطي الجسم كله ماعدا الوجه واليدين يجعل من الصعب على المرأة الحركة، قائلاً “أعرف من يريد السباحة ببدلة السباحة، يمكنك ذلك. ارتداء واحدة “. لباس سباحة من قطعة واحدة، لكنهم يخنقون النساء المصريات من أعلى إلَّى أسفل، قائلين إنه لحمايتهن “.

ودعا الرجال إلَّى “عدم التنصت” على النساء، وقال للإعلام “أنتم يا رجال لا تشتمون ولا تتنصتون. المشكلة مع الرجل المصري وليس المصريين الستة”.

مادلين طبر “ملف سري”

يذكر أن مسلسل “الملف السري” هُو أحدث عمل للفنانة مادلين طبر وشاركت فِيْه مع هاني سلامة وماجد المصري وعائشة بن أحمد وإدوارد ومحمد محمود عبد العزيز ودنيا عبد العزيز. نضال الشافعي، محسن محيي الدين، احمد سعيد عبد الغني، ايهاب فهمي. كارولين عزمي وعلاء مرسي وصبا الرافعي وإيمان يوسف وغيرهم.

فازت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، مؤخرًا، بجائزة أحسن ممثلة فِيْ مهرجان همسة للفنون والآداب، الذي أقيم فِيْ القاهرة، عَنّْ دورها فِيْ مسلسل “ملف سري” تأليف محمود حجاج وإخراج حسن البلعاسي. الذي خاض فِيْه السباق الرمضاني الأخير، ولعب دور الوسيطة إلهام.