مادلين طبر ترد على منتقدي هجومها على “البوركيني” واعتباره ظلما للمرأة

أصرت الفنانة اللبنانية المقيمة فِيْ مصر، مادلين طبر، على حديثها عَنّْ “البوركيني”، على الرغم من الجدل الذي ثار بعد تصريحاتها بأن ارتدائه يعتبر ظلمًا، وأن المصري يلومها على كل شيء. القضية.

قال طبر فِيْ حديث لـ “العرب اليوم” إنه يعلم أن من يريد السباحة يجب أن يرتدي لباس سباحة من قطعة واحدة مع “شال” أو “لباس سباحة مربع” ويستمتع بالماء والشمس، فِيْ إشارة إلَّى أن السباحة بالنسبة لها هِيْ تبدأ بعد الإرهاق، وردت على منتقديها “كَمْ طولها تلبس، سروال طويل وياقة … ماذا تلبس”

وأضافت الفنانة اللبنانية أنه لا يمكن أن تتعرض المرأة للقمع داخل وخارج الماء أثناء الاستمتاع بإجازتها، وتابعت “يعَنّْي يومين فِيْ السنة أن تستأجر فِيْ العجمي أو رأس البر أو فِيْ أي مكان آخر. هِيْ. الأسرة .. كَيْفَ تستأجر غرفة تقضي فِيْها إجازتها

إنها لا تعرف كَيْفَ تطفو على أمراض الذكورة فِيْ هذه اللحظة المؤسفة، ويقنعونها أن هذا لمصلحتها وحمايتها.

سألت مادلين طبر منتقديها سؤالا قالت فِيْه هل جدتك وربما والدتك هِيْ التي سبحت فِيْ ثوب السباحة وركبت دراجة وسروال قصير وميني ألم يكن ذلك محترمًا ودينيًا الحشمة ولكن كَمْ كان عمرهم

وأشار إلَّى أن المرأة التي تريد إرضاء بعض الرجال “المرضى والمتزمتين” يرتكب معظمهم “الفواحش” فِيْ الخفاء، وتجنب الانتقاد والتهديد بحجة أنه يحميها، والنتيجة أنه يثير يزيد من قضبان سجنها، ويؤهل المجتمع الأبوي بأنه متخلف، وبهذا الرضا تفقد المرأة نفسها.

وكانت مادلين طبر قد هاجمت المايوه “البوركيني” واصفة إياه بظلم المرأة، وأضافت فِيْ برنامج “شو فِيْ مافِيْ” تصريحات تتعلق بمشاركتها فِيْ فِيْلم “الطريق إلَّى إيلات”، واصفة إياه بالجرأة “لا أجرؤ”. .. هذه عبثية الناس التافهة. أذهب إلَّى البحر لإغراء البحار الإسرائيلي وأرى الشباك، هل سترتدي البوركيني

وتابع “أعرف من يريد السباحة فِيْ ثوب السباحة. يمكنك ارتداء بدلة سباحة من قطعة واحدة، لكنها تخنقك بالمطاط من أعلى وأسفل. وهذا ظلم يمارس بحق المرأة المصرية ويقولون انه حماية لها “.

وأضاف “لا تلوموهم أيها الرجال ولا تنظروا. إنها مشكلة الرجل المصري وليست مشكلة المصريين الستة”.