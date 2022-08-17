مادونا تحتفل بعيد ميلادها فِيْ قصر تاريخي فِيْ إيطاليا.. وإطلالتها بـ 4 آلاف دولار

سافرت المغنية الأمريكية مادونا برفقة عائلتها إلَّى إيطاليا للاحتفال بعيد ميلادها 64 يوم الثلاثاء 16 أغسطس.

أقامت مادونا حفلة عيد ميلاد فخمة فِيْ قصر Palazzo Castelluccio التاريخي، وهُو قصر صقلي من القرن الثامن عشر، أنفقت عليه عشرات الآلاف من الدولارات، وليس مبلغًا ضخمًا بالنسبة لها أكثر من 800 مليون دولار ثروة.

وكشف مصدر لصحيفة “بيج سيكس” أن الاحتفال من المقرر أن يشمل تناول الطعام فِيْ الهُواء الطلق والمشروبات تحت سماء البحر الأبيض المتوسط ​​، بينما يستمتع الضيوف بالعزف على الفرقة الموسيقية.

اختارت مادونا أن ترتدي فِيْ حفل عيد ميلادها إطلالة موقعة من دار الأزياء الإيطالية “Dolce & Gabbana”، ارتدت من أجله فستان طويل باللونين الأزرق والأبيض، سعره ثلاثة آلاف دولار، نسقته مع حذاء متناسق بقيمة ألف دولار، وكان يرتدي قبعة رعاة البقر زرقاء داكنة.

نسقت مادونا مظهرها مع مظهر ابنتيها التوأم ستيلا وإستر البالغتين من العمر 9 سنوات، اللتين ظهرتا بفساتين فضفاضة زرقاء وبيضاء موقعة من دار الأزياء البريطانية، بقيمة 925 دولارًا، مزينة بقلادة وإكسسوارات مرصعة، وكانوا يرتدونها. حذاء رياضي بقيمة 545 دولار.

توجّه نجوم عالميون عبر حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي لتهنئة النجمة بعيد ميلادها، بمن فِيْهم النجمة الكولومبية مالوما، وعلّقوا “عيد ميلاد سعيد يا كوين. نحن نحبك”.

أرفقت نجمة الواقع السابقة باريس هِيْلتون تعليقًا على صورة مادونا، وكتبت “عيد ميلاد سعيد ملكة”.

قررت مادونا تكريس نفسها ومتابعيها بمناسبة عيد ميلادها أغنية Break My Soul بالتعاون مع النجمة العالمية بيونسيه.

قبل عيد ميلادها، أقامت مادونا حفلة فِيْ عيد ميلادها الثاني والعشرين، روكو، التي أنجبت صديقها السابق غاي ريتشي، واستأجرت فرقة لإلقاء عشاء عائلي فخم حضره أطفالها ديفِيْد باندا، وميرسي جيمس، وستيلي وعيد الفصح.

لهذه المناسبة، ارتدت مادونا فستانًا حريريًا عاجيًا مزينًا بطبعات زهرية وردية، وأكَمْلت إطلالتها بالكثير من المجوهرات، بما فِيْ ذلك الأساور الملونة والقلائد الماسية، وحملت حقيبة صفراء صغيرة وزوجًا من الكعب الذهبي.