مادونا.. 4 عقود من الإطلالات الأكثر شهرة وغرابة على الإطلاق

أثبتت النجمة الأمريكية مادونا، “ملكة البوب”، أنها نجمة فِيْ كل شيء. إنها ليست موسيقي ومغنية وراقِصَّة فحسب، بل هِيْ أيضًا أيقونة أزياء تركت بصمتها فِيْ عالم الموضة لسنوات عديدة.

ويقول خبراء الموضة إن مادونا تستحق لقب “أيقونة”، بسبب اختياراتها التي وصفت بأنها غريبة وجريئة، مما دفع الجميع لمحاولة تقليدها وتطبيق أسلوبها الفريد.

إليكَمْ أفضل الإطلالات التي ارتدتها مادونا فِيْ العقود القليلة الماضية.

1984 جوائز MTV

فِيْ حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards الأول لها، ارتدت مادونا فستان زفاف من الدانتيل والتول وعرضت، جنبًا إلَّى جنب مع الفستان، كعكة زفاف بطول 17 قدمًا على خشبة المسرح.

فِيْ ذلك الحفل، غنت أغنية “Like a Virgin” التي بقيت فِيْ قائمة أفضل 100 أغنية لمدة ستة أسابيع.

جوائز الموسيقى الأمريكية لعام 1985

تألقت نجمة الموضة بإطلالة بسيطة فِيْ الثمانينيات، حيث ارتدت شعرها مرتديًا ذيل حصان جانبيًا وقفازات شبكية، بينما كانت ترتدي فستانًا ضيقًا أسود مشدًا من تصميم جان بول جوتييه.

لتسليط الضوء على خلفِيْتها الدينية، وضعت مجوهرات عليها رموز دينية مسيحية ويهُودية حتى لا يعتقد أحد أنها تنتمي إلَّى مجموعة معينة.

العرض الأول لفِيْلم Who’s That Girl

فِيْ عام 1987، وصلت الملكة لحضور العرض الأول لفِيْلمها Who’s That Girl، مرتدية فستانًا غمدًا مطرزًا بالخرز الفضي.

بدا مكياجها شجاعًا، حيث اعتمدت أحمر شفاه مثير وارتدت طلاء أظافر مطابق، على طريقة مارلين مونرو. كَمْا أنها لفتت الرؤوس بشعرها الأشقر القصير.

جولة موسيقية عام 1990

خلال هذه الجولة، ظهرت مادونا لأول مرة فِيْ مشد مخروطي الشكل. تحتها، كانت ترتدي سروالًا أسود ضيقًا ولف حزامًا حريريًا حول خصرها لإبراز خصرها النحيل على خشبة المسرح.

جوائز الأوسكار 1991

فِيْ طريقها إلَّى حفل توزيع جوائز الأوسكار السنوي الثالث والستين، ارتدت مادونا ثوبًا أبيضًا وشالًا من الفرو اللامع وإكسسواراتها عقد من الألماس بقيمة 20 مليون دولار.

دخلت مادونا الحفلة برفقة المطرب الشهِيْر مايكل جاكسون وظهُورهما معًا كزوجين غير متوقعين.

صدر كتابه “الجنس” عام 1992

أدارت رؤوسها وشعرها مشدود إلَّى الوراء فِيْ كعكة، بينما كانت ترتدي فستانًا مفتوح الصدر.

حملت مادونا خروفًا فِيْ يدها وأثبتت للجمهُور أنها تستطيع أن تهزها على المسرح وأنها تستطيع فعل ذلك بكلماتها المكتوبة.

العرض الأول لفِيْلم مع مرتبة الشرف

فِيْ عام 1992، خلال العرض الأول للفِيْلم، ظهرت مادونا مرتدية تنورة طويلة منخفضة الخصر وقميص أزرق فاتح كشف عَنّْ معدتها النحيلة.

أقيم العرض الأول فِيْ لوس أنجلوس وحظي بالكثير من الثناء.

1995 جوائز MTV

ظهرت فِيْ حفل توزيع جوائز MTV لذلك العام بقميص حريري أزرق داكن، وفكته قليلاً لتسليط الضوء على صدريتها الشفافة تحتها.

بينما كانت ترفع شعرها الذهبي عَنّْ وجهها وتبنت مكياج ناعم بألوان ترابية.

1998 حفل توزيع جوائز الموضة

ارتداء الملابس ليس بالمهمة السهلة، لكنها ليست لمادونا. فِيْ حفل توزيع جوائز VH1 Vogue لعام 1998، ارتدت شعرًا أسود داكنًا وفستانًا أصفر طويلًا.

عَنّْدما استقرت سلاسل مختلفة على صدره، بدا وكأنه خرج من فِيْلم قديم.

2012 فِيْ عرض ترفِيْهِيْ

خلال هبوطها الملكي فِيْ عروض نهاية الشوط الأول قبل مباريات دوري كرة القدم الأمريكية لعام 2012، ظهرت مادونا فِيْ زي أسود وذهبي مستوحى من المغول، محاطة بطاقمها الخاص من الجنود فِيْ زي مماثل.

فِيْ عام 2016 فِيْ Met Gala

فِيْ حفل جمع التبرعات السنوي لمعهد آنا وينتور للأزياء، ظهرت مادونا مرتدية ملابس سوداء بالكامل، مع تصميم الدانتيل الأسود والمجوهرات الفضية.

كان التصميم ضيقًا وشفافًا، يكشف عَنّْ فخذيها والكثير من مؤخرتها وصدرها.

ميت غالا 2017

فِيْ العام التالي، ظهرت مادونا على السجادة الحمراء فِيْ Met Gala، مرتدية فستانًا رزينًا أكثر من ذي قبل.

يبدو أن الفستان مصنوع من قماش الساتان، مع طبعة عسكرية وسلاسل مختلفة. بينما حرص الفنان على ارتداء قفازات جلدية طويلة.

حفلة كولومبيا 2022

ظهرت مادونا فِيْ تلك الحفلة، وهِيْ ترتدي إطلالة جذبت انتباه رواد وسائل التواصل الاجتماعي، الذين وافقوا بالإجماع على أنها بدت فِيْ الثلاثينيات من عمرها.

اختارت الفنانة فِيْ الحفل فستانًا ورديًا قصيرًا بحزام أسود وجوارب شبكية سوداء. كَمْا أنها اعتمدت تصفِيْفة الشعر متعددة الضفائر.