يخطط الملياردير الصيني جاك ما للتخلي عَنّْ مجموعة التكنولوجيا المالية الصينية Ant Group لتخفِيْف مخاوف المنظمين بشأن الشركة.

تأتي هذه الخطوة بعد ما يقرب من عامين بعد أن أوقفت بكين الطرح العام الأولي للشركة كجزء من حملة أوسع على شركات التكنولوجيا الصينية، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

تداعيات القرار .. الانفصال عَنّْ علي بابا

وذكرت الصحيفة الأمريكية، اليوم الخميس، أن الملياردير “ما” يأمل فِيْ أن تؤدي هذه الخطوة إلَّى الانفصال بين شركة Ant وشركتها الأم السابقة وشركة التكنولوجيا الكبيرة علي بابا، التي أسسها الملياردير أيضًا.

وذكرت الصحيفة أن الملياردير يسيطر حاليًا على 50.52٪ من أسهم Ant، وبموجب الخطوة المقترحة، سيسلم جزءًا من سلطته التصويتية إلَّى كبار المسؤولين التنفِيْذيين فِيْ Ant بما فِيْ ذلك الرئيس التنفِيْذي، إريك جينغ.

بعد أن يتخلى الملياردير عَنّْ السيطرة، سيتم تحويل Ant إلَّى شركة مالية قابضة يتم تنظيمها بعد ذلك من قبل بنك الشعب الصيني.

ويضيف التقرير أن هذه الخطوة لم تأت بأمر من المنظمين فِيْ بكين، ولكن “بركاتهم”. ليس من الواضح ما إذا كان هذا سيفتح الباب أمام إدراج عام مستقبلي للمجموعة.

الحملة الصينية ضد إمبراطورية جاك ما

تبلغ ثروة جاك ما 24.5 مليار دولار، وفقًا لتقديرات فوربس. يمثل هذا انخفاضًا كبيرًا عَنّْ صافِيْ ثروته البالغة 60 مليار دولار فِيْ أوائل عام 2022 عَنّْدما كانت السلطات الصينية قد بدأت للتو حملتها على إمبراطوريته التجارية التكنولوجية.

أصبح الملياردير أكثر عزلة بعد أن تحرك المنظمون لإيقاف الطرح العام الأولي المزمع لشركة Ant Group والذي تبلغ قيمته 35 مليار دولار.

كان وقف الإدراج العام جزءًا من حملة أوسع على عمالقة التكنولوجيا الصينيين الذين يهِيْمنون على مجال المدفوعات الرقمية.

منذ ذلك الحين، شددت بكين اللوائح الخاصة بالتكنولوجيا المالية، وأمرت شركات التكنولوجيا الكبرى بالامتثال.

إلَّى جانب الحملة الأمنية الواسعة النطاق، يعتقد الكثيرون أن الملياردير ومجموعة Ant استُهدفوا بعد أن انتقد الملياردير علنًا المنظمين فِيْ الصين وبنوكها المملوكة للدولة.

اختفى الملياردير عَنّْ الأنظار لفترة وجيزة بعد بدء الحملة، ولم يظهر إلا فِيْ عدد قليل من المناسبات العامة منذ ذلك الحين.