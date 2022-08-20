ماذا بعد تأجير مبنى صحيفة الجزيرة

أثار قرار إدارة صحيفة الجزيرة بتأجير مبناها الخاص لتجاوز الصعوبات المالية حالة من الجدل في الأوساط الصحفية والثقافية، خاصة أن الخطوة تأتي في وقت تواجه فيه الصحافة الورقية تحديات عديدة بعد انتشارها. الصحافة الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

#fourth_newsletter | في مواجهة الأزمات المالية الخانقة التي تعيشها الصحف #المملكة العربية السعودية صحيفة الجزيرة تستأجر المبنى الرئيسي في #مدينة الرياض بحثا عن الموارد المالية@ mhhsen93 pic.twitter.com/XM44VO7dNR

– السعودية (Arabiya_KSA) 13 أغسطس 2022

بدأ حي الصحافة يفقد بريقه ببطء بعد أن قررت صحيفة الجزيرة تأجير مبناه الرئيسي في الحي في إطار أزمة كبيرة تعاني منها المؤسسات الإعلامية الكبرى. ويرى مراقبون أن هذه المؤسسات فشلت في استثمار الأموال الضخمة التي جمعتها في العقود الأخيرة.

اصعب قرار

وقال الكاتب مطلق العنزي، نائب رئيس تحرير جريدة اليوم السابق، في تقرير لقناة العربية، إن الصحيفة لجأت إلى هذا القرار من أجل عدم اللجوء إلى قرار أشد قسوة وهو الإغلاق، مشيرا إلى أن الصحافة على الورقة وصلت الى ازمة حادة وعلى الحكومة المشاركة في الحلول.

ونفذت صحف سعودية أخرى القرار نفسه الذي علق عليه تركي العيار أستاذ الصحافة بجامعة الملك سعود، بأن صحيفة ورقية لها جانب إلكتروني يمكن أن تستمر، لكن الصحف الأخرى التي لم تواكب أسلوب التوجيه. . لا يمكن أن تستمر.

وعلق حساب موجز الأخبار الرسمي على تويتر على النبأ قائلا إن صحيفة الجزيرة طوال تاريخها لم تقدم خدمات صحفية بالمعنى الحقيقي، لأنها كانت صحيفة مملة عن ظهر قلب على حد وصفه. .

تيار من الفكر

في سلسلة التغريدات الخاصة بالحساب الموثق الذي يتابعه أكثر من 4 ملايين مستخدم على موقع تويتر، والمهتم بالأخبار المحلية والعالمية، نشرت “موجز الأخبار” رأيها بشأن عقد إيجار مبنى صحيفة الجزيرة، قائلة ونقلت صحيفة الجزيرة “لم أسمع في تاريخي أي خبر تناقلته قناة الجزيرة في العالم”. بالنسبة للجزء الأكبر، هيمنت مدرسة فكرية واحدة على الكتاب، وجني مئات الملايين من الاشتراكات الحكومية وحدها، والإعلانات.

ومع ذلك، فإن الصحافة الورقية تحتضر!

ووجه سؤال هل تم استثمار هذه الأموال خلال الأربعين سنة الماضية بأي استثمار يدر دخلاً ثابتًا أم تم توزيع الأرباح كحوافز ومكافآت سنوية نعم، الصحافة الورقية تحتضر الآن، ولكن هل تم تفادي هذا الخطر بخطوات أذكى من خلال التحول الإلكتروني وتوفير المواد الحصرية والعمل الصحفي المتكامل صحيفة الجزيرة برأيي واصلت كما يقولون بطعام الأخير دون أي تطور فكري وغير رسمي، وما حدث لجريدة الجزيرة كان نتيجة طبيعية ومتوقعة لعمل 40 سنة. من رتابة مملة، لكنها تحضرها ندرة الصحف في المنطقة الوسطى.

وتساءلت الأخبار ماذا لو أنفقت مئات الملايين من الاشتراكات والمبيعات والإعلانات الحكومية وشبه الحكومية خلال الأربعين أو الخمسين سنة الماضية في العقارات والفنادق والأسهم في الشركات الكبرى، فإن الإفلاس هو نتيجة طبيعية للنقص تنبؤ بالمناخ

خطأ متكرر

من جانبه رأى الكاتب صالح الفهيد أن جميع مجالس إدارات المؤسسات الصحفية السعودية ارتكبت الخطأ نفسه وهو صرف جميع أرباحها السنوية على الأعضاء المؤسسين في الوقت المناسب، وبالتالي فإن هذه المؤسسات بالفعل. ليس لديهم أموال للاستثمار والتطوير، وبالتالي بمجرد انخفاض عائدات إعلاناتهم، وجدوا أنفسهم على وشك الإفلاس وبعضهم مفلس تقريبًا.

وعلق عبد الله بن عبد العزيز لقد اتبعوا أسهل طريقة لتقديم أي مبلغ لدفع الرواتب والمكافآت دون النظر إلى تطور الصحيفة من حيث المحتوى والإعلان والأخبار والإعلام. في وقت سابق التقيت رئيس التحرير وقدمت له عدة أفكار للاستثمار وتنمية الدخل، وكتبتها في عرض مكتوب وملف متكامل، لكن لا حياة لمن تتصل به.

لا يوجد تطور أو منظور للمستقبل

أما أبو تركي فقال “القائمين على جريدة الجزيرة والعاملين فيها هم فئة معينة من الناس لا يتطورون ولا يتطلعون إلى المستقبل. عِش يومك فقط. إنفاق جمعية خيرية في هذه الفئة على مدار 50 عامًا، ولولا الاشتراكات والدعم الحكومي، لكان قد انخفض منذ زمن بعيد، حتى في أيام الصحف الورقية، وهي صحيفة فاشلة في أيامها.

وبخصوص أحمد أمجد، رأى أن التفكير على الورق، والعمل العشوائي، والنشر الروتيني كل يوم، وإنهاء قصر النظر وعدم مواكبة التغيرات والتحديث والحفاظ المنظم واستثمار الدخل في العقارات عندما يكون العداد بين 20 و 20 ريالا. في وسط الرياض وباقي المدن والمساهمة في الشركات والمكتبات والناشرين من أسباب الإفلاس.

نهاية عصر الصحافة الورقية

ويكفي الصحافي أنور بن محمد المحيسن بالقول نهاية عصر الصحافة المطبوعة.

قال محمد الدرجم مع الصعوبات المالية التي تواجهها الصحيفة، يمكن تأجير جزء من المبنى وتأجير المطابع لشركات متخصصة، ويمكنها أن تحافظ على جزء من جيل الشباب وتذهب كصحيفة إلكترونية تواكب ذلك. مع المشهد.

وكتب الدكتور سليمان العنزي كان من الأفضل تحويلها إلى منصة إعلامية مثل العربية وغيرها والاستفادة منها بدلاً من تأجير المبنى والتخطيط وتنفيذ أي مشروع فاشل بسبب عدم التنسيق. بينهم.