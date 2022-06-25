ماذا تخبرك القدم عن صحة الكبد

يعطي المظهر الفعلي للساق أو القدم الكثير من المعلومات حول الصحة العامة للفرد لأن القلب يجب أن يرسل الدم إلى القدمين وعندما يكون هناك خلل في الكبد أو مشكلة في القلب. سيكون مشكلة في الأوعية الدموية مما يؤدي إلى ظهورها على الأطراف أيضًا.

نقاط حمراء وبنية (عادة في أسفل الساق)

إنه يعني ضعف الدورة الدموية ويمكن أن يكون أيضًا مرض السكري.

عروق العنكبوت أو وحمة

يمكن أن يسبب تليف الكبد تراكم هرمون الاستروجين الزائد في الكبد، ويمكن أن يؤثر الكثير من هرمون الاستروجين على نظام الأوعية الدموية.

الكعوب المتشققة

إنه نقص فيتامين ب 3 أو نقص في الأحماض الدهنية أوميغا 3.

حكة تحت القدم

يعني الكبد بسبب احتباس الماء في الكبد، مثل احتباس الصفراء وهناك تراكم للهستامين.

سخونة القدمين أو سخونة القدمين أو الرائحة الكريهة

عرض آخر لمشكلة الكبد هو أن الكبد لا يستطيع التخلص من السموم بشكل صحيح والعودة من خلال الجلد.

انتفاخ

مثل الضغط بإصبع في أسفل الساق، فإنه يترك أثرًا.

فطريات الأزافر

يعاني الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد من عدد أكبر من الفطريات التي تنمو في الجسم بسبب عدم توازن الميكروبيوم في الأمعاء.

بياض قاعدة الظفر

وهو ناتج عن ضعف الدورة الدموية.

ما الذي يسبب مشاكل الكبد

الآثار الجانبية للأدوية، ارتفاع السكر في النظام الغذائي (شراب الذرة عالي الفركتوز)، الأطعمة المطبوخة، انخفاض المحتوى النباتي في النظام الغذائي، والكحول الزائد، والبروتين الزائد

يمكن أيضًا أن تكون المرارة مرتبطة بالأسباب لأن الكبد ينتج الصفراء وإذا تضررت، فإنها لا تطلق الكمية اللازمة من الصفراء وهذا يمكن أن يسبب حصوات في المرارة.