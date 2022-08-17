ماذا تستهدف تركيا من التطبيع مع إسرائيل.. “3 مكاسب اقتصادية مهمة”

من التطبيع الكامل مع إسرائيل، تهدف حكومة أنقرة إلَّى تحقيق 3 مكاسب استراتيجية على مستوى الملف الاقتصادي الذي يعاني من أزمات فِيْ الآونة الأخيرة.

مكاسب تركيا من التطبيع مع إسرائيل

هناك 3 ملفات اقتصادية مهمة تسعى تركيا من خلال التطبيع الكامل مع إسرائيل، وهِيْ لإنقاذ اقتصاد الأزمة، حيث انخفض سعر الليرة إلَّى 17.95 ليرة للدولار، ورفع البنك المركزي التركي توقعاته بمعدل التضخم بمقدار نهاية هذا العام إلَّى 60.4٪، وخفضت وكالة التصنيف Moody’s فِيْ منتصف أغسطس / آب الجاري، تم منح التصنيف الائتماني السيادي لتركيا درجة واحدة من B2 إلَّى B3، مع التحذير من انخفاض الاحتياطيات النقدية.

ومن أبرز الملفات الاقتصادية التي تستهدفها الإدارة التركية من التطبيع مع إسرائيل، زيادة نفوذ أنقرة فِيْ ملف غاز شرق المتوسط ​​، خاصة فِيْ ظل اعتراض اليونان وقبرص ومصر على الأنشطة التركية فِيْ مياهها الإقليمية.

يأتي الملف الاقتصادي الثالث على رأس أولويات أنقرة فِيْ التطبيع الشامل مع تل أبيب، وهُو كسر عزلة تركيا التي تعيشها خلال الفترة الأخيرة، سواء بسبب سوء التفاهم مع أوروبا أو الخلافات الجيوسياسية فِيْ المنطقة. .

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل قررت استئناف العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل مع تركيا.

وقال لبيد فِيْ سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر “بعد اتصالي بالرئيس التركي أردوغان قرر الطرفان إعادة إرسال السفراء والقناصل العامين، فتجديد العلاقات مع تركيا مهم للاستقرار فِيْ المنطقة وهُو أمر مهم. أيضا مهم اقتصاديا لمواطني إسرائيل “.

وأضاف أن “تحسين العلاقات سيسهم فِيْ تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية”.

وفِيْ أول رد من الجانب التركي، نقلت وكالة فرانس برس عَنّْ وزير الخارجية تأكيده على استئناف العلاقات مع إسرائيل.

وقال جاويش أوغلو إن “تعيين السفِيْرين هُو إحدى خطوات تطبيع العلاقات. هذه الخطوة الإيجابية جاءت من إسرائيل نتيجة لهذه الجهُود، كَمْا قررنا، كتركيا، تعيين سفِيْر لدى إسرائيل فِيْ تل أبيب”. قال فِيْ مؤتمر صحفِيْ. واضاف “لقد بدأنا عملية تحديد من سنعينه”.

من جهتها قالت الباحثة جليلا ليندنشتراوس من معهد دراسات الأمن القومي لوكالة فرانس برس “نرى أن هناك أزمة اقتصادية كبيرة جدا فِيْ تركيا، والتضخم مرتفع جدا وقيمة الليرة التركية تنخفض، وهذا يعَنّْي أن تركيا بحاجة إلَّى لتحسين وضعها الاقتصادي لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر “.

وأضافت “إذا كان لدى تركيا مشروع لمزيد من الاعتدال فِيْ علاقاتها الدولية، فِيْمكنها تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر لأن إحدى مشاكل السيطرة على الاستثمار الأجنبي المباشر هِيْ أن تركيا كانت تعتبر غير مستقرة وتشدد أيضا فِيْ سياستها الخارجية”.

وأضافت “تركيا هِيْ بالفعل أحد أهم شركاء التصدير لإسرائيل، حيث بلغت التجارة بينهما 7.7 مليار دولار”.

التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل

ارتفع حجم التجارة الثنائية بين تركيا وإسرائيل فِيْ عام 2022 إلَّى 8.1 مليار دولار، لكن بعد إعلان التطبيع سترتفع قيمة العلاقات التجارية بين البلدين إلَّى 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة.

تتزامن مصالح تركيا وإسرائيل فِيْ شرق البحر المتوسط. إذا تمت إدارة العملية الجديدة فِيْ العلاقات بشكل جيد، يبدو أنه سيكون من الممكن تحديد مناطق الولاية البحرية فِيْ شرق البحر الأبيض المتوسط ​​على أساس المصالح المشتركة وتشغيل الموارد الطبيعية فِيْ إطار المشاريع المشتركة.

فِيْ المستقبل، قد يكون من الممكن التوصل إلَّى إجماع جديد فِيْ شرق البحر المتوسط ​​، بما فِيْ ذلك جميع الأطراف المعَنّْية، بما فِيْ ذلك تركيا وقبرص واليونان ومصر ودول أخرى.

خط أنابيب الغاز الإسرائيلي التركي

وأعرب أردوغان عَنّْ استعداده “للتعاون (مع إسرائيل) فِيْ مشاريع الطاقة وأمن الطاقة” مع احتمال نقل الغاز الإسرائيلي إلَّى أوروبا عبر تركيا فِيْ وقت تثير فِيْه الحرب فِيْ أوكرانيا مخاوف بشأن الإمدادات.

تتضمن الرؤية التركية للتعاون مع إسرائيل فِيْ ملف غاز البحر الأبيض المتوسط ​​اتجاهِيْن. الأول هُو بناء خط أنابيب بحري ينقل الغاز الإسرائيلي من حقل ليفِيْاثان إلَّى البر الرئيسي التركي، بحيث تشتري تركيا حصة منه للاستخدام المحلي، وتصدر حصة أخرى إلَّى أوروبا، مستفِيْدة من غاز عبر الأناضول الموجود بالفعل. خطوط الأنابيب.

الفكرة ليست جديدة، حيث كانت قيد المناقشة بين تركيا وإسرائيل عام 2013، عَنّْدما خاضت شركة “زورلو” القابضة، المقربة من الحكومة التركية، أشهراً من المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية لبناء خط أنابيب بتكلفة تبلغ 2-2.5 مليار دولار، بطاقة نقل 8-10 مليار متر. مكعب / سنة، بطول 130 كَمْ، يمتد من حقل ليفِيْاثان قبالة شواطئ تل أبيب إلَّى ميناء جيهان التركي (16)، حيث يتصل بخط أنابيب TANAP الذي ينقل الغاز الأذربيجاني إلَّى أوروبا، والذي تم اقتراحه على الورق فِيْ ذلك الوقت، وتم تكليفه فِيْ عام 2022.

نظرًا لأن شركة النفط الحكومية الأذربيجانية، وهِيْ حليف استراتيجي لتركيا، تمتلك 58٪ من أسهم TANAP بينما تمتلك الشركة التركية الحكومية لأنابيب البترول ما يقرب من 30٪ منها، بالإضافة إلَّى وجود فائض فِيْ القدرة التشغيلية لا يبدو أن أذربيجان تمتلكه. تكون قادرة على استغلالها فِيْ المستقبل المنظور، أنقرة تضغط من أجل استخدام TANAP لنقل الغاز الإسرائيلي إلَّى أوروبا دون الحاجة إلَّى بنية تحتية إضافِيْة (17) ؛ هذا يجعل هذا المسار أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية من EastMed.

الاتجاه الثاني للتعاون التركي الإسرائيلي فِيْ ملف الطاقة هُو أن تركيا تراهن على أن مشروعًا لاستهلاك وتصدير الغاز الإسرائيلي عبر أراضيها سيعزز موقفها من الخلاف على الغاز، ولن يتركه بمفرده خارج نطاق سياسي وأمني. التحالف الذي تم تشكيله فِيْ شرق البحر المتوسط ​​بمعزل عَنّْه، حيث يأمل صانع القرار أن يؤثر ذلك على تجاهل القاهرة للرغبة التركية فِيْ توقيع اتفاقية ثنائية لترسيم الحدود البحرية.

فِيْ عام 2013، بعد توسع الاكتشافات التي تجاوزت الاحتياجات المحلية، اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارًا يقضي بألا تتجاوز نسبة التصدير 40٪ من إجمالي الإنتاج، وخصصت حقل تمار، ثاني أكبر الحقوق المكتشفة للسوق المحلي. ومن المرجح أيضا أن يتم تصدير الغاز عبر خطوط الأنابيب وتسييل الفائض فِيْ محطتي إدكو ودمياط المصرية. وذلك لتلافِيْ المخاطر الأمنية والبيئية التي قد تنجم عَنّْ استهداف محطات الوقود، وهذا أحد أسباب حماسها لمشروع “إيست ميد”. يضمن تدفق كَمْيات جيدة من الغاز دون الحاجة إلَّى بناء محطات تسييل.

تأمل إسرائيل وتركيا أن تؤدي العلاقات الوثيقة بين البلدين إلَّى زيادة التجارة بينهما.

وقال مدير إدارة التجارة الخارجية الإسرائيلية أوهاد كوهِيْن “تركيا هِيْ اقتصاد تجارة خارجية مهم لإسرائيل. الصادرات الحالية إلَّى تركيا مركزية وهناك إمكانات كبيرة لتوسيعها”.

وأضاف “يوجد بين البلدين اتفاقية تجارة حرة تسهل بشكل كبير دخول المصدرين إلَّى السوق، وإعادة فتح الملحق الاقتصادي للنشاط المشترك سيساعد على تحقيق إمكانات التعاون بما يعود بالنفع على البلدين”.