ماذا تعَنّْي زيادة أسعار الفائدة الأمريكية وتأثيرها على المستهلك

أعلن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي، مساء الأربعاء، قراره بشأن أسعار الفائدة على الدولار، مما يؤثر بالتالي على القوة الشرائية للمستهلك.

يوم الأربعاء، رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس إلَّى نطاق بين 2.25٪ و 2.50٪.

هذه هِيْ المرة الرابعة التي يرفع فِيْها مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي أسعار الفائدة هذا العام.

قال البنك المركزي الأمريكي اليوم إن التضخم لا يزال مرتفعا، مما يعكس الاختلالات المتعلقة بالوباء، والزيادات فِيْ أسعار الغذاء والطاقة، وضغوط الأسعار الأوسع.

أكد بنك الاحتياطي الفِيْدرالي أنه “ملتزم بشدة” بإعادة التضخم إلَّى هدف 2٪.

يعقد مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي، باجتماع اليوم، 5 اجتماعات تتعلق بقرار تغيير أسعار الفائدة خلال عام 2022، وسط توقعات بتنفِيْذ زيادة فِيْ جميع الاجتماعات المقبلة.

ماذا تعَنّْي الزيادة فِيْ أسعار الفائدة

زيادة أسعار الفائدة تعَنّْي زيادة نسبة العائد الذي يحصل عليه البنك من العميل مقابل منحه قرضًا، أو العكس، زيادة نسبة العميل التي يحصل عليها من البنك مقابل الإيداع. أمواله فِيْ حساب التوفِيْر لدى البنك.

كَمْا هُو معلوم فإن من أهم مهام البنك المركزي فِيْ أي دولة فِيْ العالم أنه يقوم بمهمة الإقراض للبنوك التابعة له فِيْ الدولة ويتلقى الفائدة مقابل ذلك، وأنه هُو أيضا الهِيْئة. التي تحتفظ بإيداعات هذه البنوك مقابل الفائدة التي تقدمها على هذه الودائع.

تهدف هذه المهمة فِيْ المقام الأول إلَّى حماية السوق المحلي من أي فائض أو ندرة فِيْ المعروض النقدي، وما يترتب على ذلك من عواقب تؤثر على قيمة العملة ومستويات التضخم.

هنا تكون مهمة البنك المركزي مثل مهمة مقياس الحرارة ومخفض الحرارة، حيث تتمثل مهمته فِيْ هذه المرحلة فِيْ الحفاظ على توازن وفرة الأموال داخل البنوك والأسواق التي يتحكَمْ فِيْها برفع أو خفض أسعار الفائدة.

ولكن ما علاقة الأفراد والمؤسسات بأسعار الفائدة طالما أنها مرتبطة بين البنك المركزي والمصارف التابعة له الجواب على هذا السؤال هُو معرفة العلاقة بين البنوك وبين العملاء الأفراد والمؤسسات.

تعتبر الودائع وقود الأعمال المصرفِيْة فِيْ جميع أنحاء العالم، والتي يتم إعادة استثمارها فِيْ شكل قروض. لذلك فإن معدلات الفائدة المضافة للبنوك على القروض التي تحصل عليها من البنك المركزي تنعكس على المستفِيْد النهائي من هذه الأموال وهُو العميل.

كَيْفَ يتأثر المستهلك برفع سعر الفائدة

إن قرار زيادة أسعار الفائدة سيؤدي دائمًا إلَّى انخفاض الطلب على الاقتراض، وسيزداد الطلب على إيداع الأموال، للاستفادة من عوائد الفوائد المرتفعة، وكل هذا يؤدي إلَّى تباطؤ النمو الاقتصادي، من خلال الانخفاض. فِيْ وتيرة الاستثمار وضعف وتيرة الإنفاق.

وهنا تتأثر معظم مفاصل الدورة الاقتصادية، وأبرزها التشغيل، والإنتاج، وضعف السوق، وندرة القوة الشرائية، ونتيجة لذلك، ارتفاع معدلات البطالة وضعف النمو، والآثار السلبية لذلك على بيئة العمل.

باول الاقتصاد البطيء أفضل من التضخم المستمر

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي، جيروم باول، يوم الأربعاء، 29 يونيو، إن هناك خطرًا محتملاً من أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة الأمريكية إلَّى إبطاء الاقتصاد كثيرًا، لكن الخطر الأكبر هُو التضخم المستمر الذي يرفع توقعات الناس بشأن الأسعار.

وفِيْ حديثه فِيْ المؤتمر السنوي للبنك المركزي الأوروبي، قال باول إنه فِيْ حين أن هناك “خطر محتمل” بأن البنك المركزي الأمريكي سوف يبطئ الاقتصاد أكثر مما هُو ضروري للسيطرة على التضخم، “لا أوافق على أن هذا هُو الخطر الأكبر. والخطأ الأكبر سيكون الفشل فِيْ استعادة استقرار الأسعار “. . ”

وقال باول إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال “فِيْ حالة قوية” وقادر على تحمل شروط الائتمان المشددة مع تجنب الركود أو حتى زيادة كبيرة فِيْ معدل البطالة.

لكنه أضاف أن الطريق إلَّى ما يسمى بـ “الهبوط الناعم” يصبح “أكثر صعوبة بشكل ملحوظ” كلما استمر التضخم لفترة أطول وزادت فرصة أن تصبح توقعات التضخم لدى الناس غير مؤكدة.

بايدن ينتقد التضخم فِيْ الولايات المتحدة

فِيْ 13 يوليو، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أرقام التضخم لشهر يونيو “مرتفعة بشكل غير مقبول”، لكنه أضاف أنها عفا عليها الزمن نظرًا للانخفاض الأخير فِيْ أسعار البنزين.

وقال بايدن “الطاقة وحدها شكلت ما يقرب من نصف الزيادة الشهرية فِيْ التضخم. بيانات اليوم لا تعكس التأثير الكامل لما يقرب من 30 يومًا من انخفاض أسعار الغاز التي خفضت الأسعار فِيْ محطات الوقود بنحو 40 سنتًا منذ منتصف يونيو” بالوضع الحالي.