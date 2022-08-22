ماذا تفعل إذا نصب عليك شخص ،يتعرض الكثير من الأفراد الى عمليات الاحتيال والنصب والسرقة من قبل أشخاص خارجين عن القانون ،ولما يشعرون به من القلق والخوف والتوتر على استرجاع حقهم وإحضار كافة الوثائق التي تفيد بالمبالغ المالية التابعة له الى البنك التي يتعامل معه ،وذلك وفقاً للبطاقة الأئتمانية والحساب المصرفي الخاص وإمكانية تعطيل الحساب قبل سحب الأموال.

ماذا تفعل إذا افتراء عليك أحد

يتعرض كل منا للوقوع في مخطط احتيال، وقد يرجع ذلك إلى عاملين رئيسيين، ربما يكون أول هذين العاملين إهمال الضحية، والعامل الثاني ذكاء وتفوق المحتال:

1- اتصل بالبنك الذي تتعامل معه

في حالة إرسال معلومات غريبة عن بطاقتك الائتمانية أو حسابك المصرفي، يجب عليك الاتصال بالمصرف أو الاتحاد الائتماني الخاص بك، حتى تتمكن من إيقاف عملية السحب التي ستحدث أو إيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك تمامًا.

2- الإبلاغ عن عملية الاحتيال

من أهم الخطوات التي يجب اتباعها في حالة تعرضك للاحتيال، الإبلاغ عن حالة الاحتيال على الفور، إذا كان الاحتيال متعلقًا بالحساب المصرفي، فمن الضروري إبلاغ البنك الذي تتعامل معه ،إذا كانت عملية احتيال إلكترونية، يمكنك الإبلاغ عنها عبر الإنترنت، وفي حالة السرقة، انتقل إلى أقرب مركز شرطة، ولكن إذا تعرضت لقضية احتيال ضريبي، فيجب عليك التوجه إلى مكتب الضرائب والإبلاغ عنه. .

3- التحذير من الغش

إنها الخطوة الثالثة التي يمكن اتباعها في حالة الاحتيال، عليك تحذير كل من حولك من الشخص الذي احتال عليك، بينما تبحث عنه الشرطة وتتخذ الإجراءات المناسبة معه ،أيضًا في حالة قيام الشخص المخادع بإجراء أول اتصال بينه وبينك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو عبر مكالمة هاتفية، يجب عليك إبلاغ الطرف الذي اتصل منه حتى تكون حذرًا، وهذا سيساعد بشكل كبير في التقليل. الحيل والاحتيال.

4- قم بتغيير كلمات المرور الخاصة بك

في نطاق الإجابة على السؤال حول ما يجب فعله إذا قام شخص ما بمهاجمتك، في حالة وجود احتمال لاختراق جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الخاص بك، من الضروري إجراء فحص كامل لنظام تشغيل الجهاز ،باستخدام بعض برامج مكافحة الفيروسات، يجب عليك تغيير كلمات المرور التي استخدمتها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو على الإنترنت.

أيضًا، إذا كنت تشك في أن أحد حساباتك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك قد تم اختراقه، مثل حساب مصرفي أو حساب بريد إلكتروني لأحد مواقع التسوق عبر الإنترنت، فيجب عليك تغيير كلمة المرور لهذا الحساب على الفور.

كيف تحمي نفسك من الوقوع في عملية النصب

بدءًا من السؤال عما يجب فعله إذا قام شخص ما بخداعك، سنتحدث الآن عن الخطوات والطرق التي يمكنك من خلالها حماية نفسك من التعرض لأي احتيال، وذلك من خلال النقاط التالية:

أرفض أي معاملة أو اتصال مجهول، سواء كانت هذه التعاملات عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني أو من خلال أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.

من الضروري التحقق من الشخص أو المؤسسة التي تتعامل معها، والبحث بطريقة جديدة ودقيقة عن هذا المصدر.

من الأفضل إزالة جميع الإعلانات والنوافذ التي لا تعرف من أين أتت.

اكتب جميع كلمات المرور لجميع حساباتك الخاصة واحتفظ بها في مكان آمن لا يعرفه أحد.

كن حذرًا بشأن المعلومات التي تنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن استخدامها ضدك في عملية احتيال.

تأكد من نقل نسخة كاملة من بياناتك إلى الفرص الخارجية.

استخدم كلمات مرور قوية لجميع حساباتك.

تأكد دائمًا من تغيير كلمة مرور Wi-Fi الخاصة بك، واستخدم كلمة مرور قوية.

لا تجيب على أي طلب أو سؤال بخصوص المعلومات المتعلقة بأموالك أو حساباتك المصرفية أو حساباتك المصرفية.

تقدم فقط التسوق عبر الإنترنت من خلال المواقع الموثوقة.

كيف يمكنك الكشف عن شخص محتال

إلى جانب الإجابة عن السؤال حول ما يجب فعله إذا قام شخص ما بخداعك، فلنلقِ نظرة على كيفية معرفة ما إذا كان الشخص الذي تتعامل معه مخادعًا من خلال التالية:

مظهر الشخص غير مريح وسوء أسلوب الكلام.

قد تجدينه يحاول أن يكون رسميًا ومنمقًا للغاية.

إنه ضعيف في اللغة العربية ولا يعرف الكثير عن قواعد التهجئة.

قد يعطيك أسماء لمنشآت غير موجودة.

هذه العلامة هي أيضًا من التي تدل على أن هذا الشخص محتال، وهذه العلامة هي أنه يحيي بشكل عام وليس بطريقة موجهة إليك.

في معظم الحالات، تكون المستندات المزورة عبارة عن مستندات يُسمح بطباعتها على الإنترنت دون تعقيد، مثل جداول الرحلات أو بعض كشوف الحسابات المصرفية ،قد لا تكون حذرًا إذا تلقيت خطابًا أو بريدًا إلكترونيًا أو مكالمة هاتفية من شركة تعاملت معها من قبل، ولكن يمكنك معرفة ما إذا كانت بالفعل من الشركة أو من شخص محتال.

هذا عن طريق التحقق مع الشركة نفسها ما إذا كان شخص ما يعمل لديها قد وافق على إرسال رسالة إليك أم لا، أو قد تخمن ذلك، قد لا تنتظر اتصال هذه الشركة بك ،ليس من الصعب أن يظهر محتوى الرسالة كأنها من الشركة نفسها، وذلك بوضع البريد الإلكتروني للشركة ووضع شعار الشركة في محتواها، الأمر الذي قد يظهر لك وكأن الرسالة حقيقية.

نصائح لتجنب الخداع

في سياق الإجابة على سؤال ماذا تفعل إذا قام أحدهم بالافتراء عليك، نقدم لك بعض النصائح التي يمكنك من خلالها تجنب التعرض لأي حالة احتيال، وهذه النصائح تتلخص في الفقرات التالية:

1- تجنب الاتفاق على صفقة في الاجتماع الأول

من الأخطاء التي يرتكبها كثير من الناس أنهم يستعجلون عندما يسمعون الإغراءات المادية، وفي هذه الحالة يعقدون الاتفاق في المرة الأولى التي يلتقون فيها مع الشخص، ثم يعهدون إليه بمدخراتهم وأموالهم، لذا فإن الأمر بالنسبة إلى المحتال في هذه الحالة سهل ،لذلك، من الضروري توخي الحذر عند الاجتماع مع شخص يعرض خدماته للاستثمار أو التعاملات المالية المماثلة.

2- عليك التأكد من كافة الإجراءات القانونية قبل إتمام الصفقة

في حالة توقيع عقد، يجب أن تأخذ المشورة القانونية من شخص خبير، من أجل التأكد من جميع بنود وشروط العقد، وفي هذه الحالة إذا كان الشخص محتالاً، فيجوز له التراجع عندما تعرض له نصيحة خبير قانوني.

3- استثمر أموالك في مكان مضمون بعد التأكد منه والتحقق منه جيدًا

استمرارًا لما بدأناه في الإجابة عن سؤال ماذا تفعل إذا قام شخص ما بالافتراء عليك، تجدر الإشارة إلى أن التعامل مع الأشخاص الذين لا يعملون برخصة حكومية يجعلك أكثر عرضة لعمليات الاحتيال، ولهذا السبب ننصحك بالتعامل مع المؤسسات الموجودة في مكان آمن ومرخص ومعروف.

4- لا تكشف أسرارك

في معظم الأوقات، يتعامل المحتال مع أشخاص غرباء عنه أو في المنطقة التي يعيش فيها، لذا فإن معظم الأسئلة التي يطرحها عليك تتعلق غالبًا ببيانات شخصية عنك وعائلتك وأطفالك ،كما أنه كثيرًا ما يسأل عن ممرضة التوليد ومهنتك ومكان إقامتك، لذلك يجب أن تكوني حذرة عند التحدث إلى شخص غريب ولا تفشي أي أسرار تخصك.

5- القناعة

بالاستمرار في سياق السؤال عما يجب فعله إذا قام شخص ما بالافتراء عليك، يمكن اعتبار أن الجشع هو أول ما يؤدي بالناس إلى الوقوع في فخ الاحتيال، فالرغبة في الحصول على المال تؤدي إلى عدم رؤية الحقيقة بوضوح ،وبالمثل، فإن القناعة لا تقتصر على المال فقط، بل تشمل أيضًا الرضا في العلاقات التي تقيمها، لذلك لا تحرص على الوصول إلى علاقات مع أشخاص يجعلونك فريسة سهلة للمحتالين والمحتالين.

ماذا تفعل إذا نصب عليك شخص بالإضافة الى نصح وإرشادات الحكومة بحق كل من يقع في هذه المشاكل وسرعة التوجه الى السلطات ورفع قضية بحقهم ،بالإضافة الى ضرورة الحصول على الرخصة الحكومية للفرد لحمايته من عمليات الاحتيال والسرقة.