تسبب الأسطورة السوري عمر السومة فِيْ كارثة حقيقية بالنادي الأهلي قبل مغادرته الفريق الأول رسمياً. حسب آخر المستجدات.

وانتقل السومة إلَّى فريق الفريق الأول لنادي العربي القطري. لموسم رياضي واحد، على سبيل الإعارة، حتى 30 يونيو 2023.

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رحيل الأسطورة السورية عَنّْ قلعة الراقي. يصل بعد 8 سنوات فِيْ الفريق الأول الذي انضم إليه فِيْ صيف 2014 قادما من القادسية فِيْ الكويت.

* كارثة السومة بغرفة خلع الملابس بالاهلي

كشف الإعلامي الرياضي عبد الله المالكي، أن عمر السومة أجبر إدارات الأهلي على الاستغناء عَنّْ عدد كبير من نجوم كرة القدم للفريق الأول، خلال الفترة الماضية.

وأشار المالكي فِيْ تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين الصغير “تويتر” إلَّى أن السومة كان يتحكَمْ فِيْ غرفة خلع الملابس بالنادي الأهلي.

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وأضاف “أي لاعب لا يتفق مع اللاعب السوري، فإن الأخير سيطلب من الإدارة الاستغناء عَنّْه بشكل مباشر، فِيْردون عليه فورًا”.

عبد الله المالكي اعتبر رحيل السومة بداية ثورة التصحيح بالنادي الأهلي. لتتمكن من التنافس على البطولات مرة أخرى.