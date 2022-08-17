ماذا قالت أنطوانيت نجيب عَنّْ الموت فِيْ تصريحات سابقة

استذكر متابعون على مواقع إعلامية حديث الممثلة السورية أنطوانيت نجيب عَنّْ وفاتها فِيْ إحدى مقابلاتها الإعلامية السابقة، بعد أن اختفت وفاتها صباح الأربعاء عَنّْ عمر يناهز 92 عامًا.

ويوثق الفِيْديو ظهُور نجيب فِيْ برنامج مع الإعلامي تمام بلايق، حيث يسألها عَنّْ الموت، وتقول إنها من الأشخاص الذين لا يخافون منه، معتبرين أن كل شخص لديه وقت يقضيه فِيْ الحياة. معلقا “وفِيْ الوقت الذي عليه أن يذهب ويودع هذه الحياة”.

وأضاف “من أجمل اللحظات التي يعيشها الإنسان عَنّْدما يتوقف عَنّْ التنفس للحظة، ثم يشعر بقيمة الحياة، خاصة بعد عودته إلَّى حياته الطبيعية”.

واعتبرت أنطوانيت نجيب أن على أطفالها كتابة عبارة “لن ننساك أبدًا” بعد وفاتها.

وتذكرت زوجها الراحل الممثل يوسف شويري، تمنى لو نجا وساعدها فِيْ ما تعانيه من مصاعب، وعلقت قائلة “كان زوجي سيشعر بألم شديد لو رأى سوريا، ما حدث هناك. إنه شخص سيئ الحظ “.

كشفت الفنانة السورية أنها امرأة عانت كثيراً فِيْ حياتها، لذا تتأثر عَنّْدما تستمع إلَّى أغنية “طيب المشوار” للفنان وفِيْق حبيب الذي عانى الكثير فِيْ حياتها.

وتابع الله لا يغفر لكل إنسان ظلمني، لأني فِيْ حياتي لم أسعى لإيذاء أحد. فِيْ قلبي، أنا أصغر وأفضل شخص فِيْ العالم “.

وذكر أنه ينحني لربه فقط، ولا أحد يستطيع إلغاؤه، ولا حتى العكاز الذي كان يعتمد عليه منعته من المضي قدمًا فِيْ مسيرته الفنية، وعلق قائلاً “الحمد لله، الله أعيش بعد الحادث. حدث لي “.

فِيْ غضون ذلك، نعى فرع اتحاد الفنانين السوريين بدمشق رحيل الفنانة أنطوانيت نجيب، وصرح عبر صفحته على فِيْسبوك “فرع دمشق ينعي رحيل الفنانة أنطوانيت نجيب، وسنبلغكَمْ بمزيد من التفاصيل”. من تاريخ الجنازة والدفن وتاريخ العزاء ”.

توفِيْ نجيب، بعد إصابته بمشاكل صحية مختلفة خلال الفترة الماضية، إضافة إلَّى جلسات غسيل الكلى.

بدأت نجيب حياتها الفنية فِيْ أواخر الستينيات، واشتهرت فِيْما بعد بأدوار الأم فِيْ الدراما السورية، وساهمت فِيْ نجاح المسلسلات التي تردد صداها فِيْ جميع أنحاء العالم العربي، مثل مسلسل “صح النوم” بطولة الممثل السوري دريد لحام. فِيْ أوائل السبعينيات، و “الفصول الأربعة”. نهاية القرن الماضي، وفِيْلم “مرايا” بطولة الممثل السوري ياسر العظمة.