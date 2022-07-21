ماذا قال الجمهُور فِيْ لبنان عَنّْ أزمة شيرين عبد الوهاب مع حسام حبيب

علق عدد كبير من محبي شيرين عبد الوهاب فِيْ لبنان على تصريحاتها الأخيرة، والتي كشفت فِيْها عَنّْ تعرضها للعَنّْف الجسدي والمعَنّْوي من قبل زوجها السابق حسام حبيب، مشيرين إلَّى أنهم فوجئوا بالحياة التي عاشتها فِيْها. فترة ارتباطك.

صدم المتابعون بإخفاء شيرين حَقيْقَة علاقتها بزوجها الفنان حسام حبيب، معتبرين أنه من الأفضل لها فضح سلوكها منذ سنوات.

واعتبروا أن الفنانة المصرية شخص حساس لا يستحق أكثر من معاملة جيدة رافضين فكرة اغتصابها متسائلين “ما أجبرها على السكوت عَنّْ الإهانة خاصة أنها نجمة كبيرة ولديها مكانها فِيْ المشهد الفني

ودعا الجمهُور شيرين إلَّى الاهتمام بعملها والمضي قدما دون أن تؤثر هذه الحادثة على حياتها، معتبرا أنها كان من المفترض أن تبقي حياتها الخاصة بعيدة عَنّْ وسائل التواصل الاجتماعي، وأن تحترم خصوصية الآخرين. الحياة. .

وكان لافتاً أن شخصاً أكد أن شيرين عبد الوهاب تحب حسام حبيب كثيراً ولا تستطيع العيش بدونه رافضاً فكرة أنها هدف للعَنّْف، وعلق قائلاً “ما حدث هُو مجرد قِصَّة فنانين والكل يعرف الحَقيْقَة. وحسام حبيب شخص محترم لا يسيء التصرف. .

وفِيْ السياق ذاته، تقدمت شيرين عبد الوهاب بشكوى رسمية إلَّى النيابة العامة ضد زوجها السابق حبيب لاتهامها بإحتيالها على نحو 172 ألف دولار وهُو سعر السيارة التي اشترتها وسجل حبيبها. باسمها