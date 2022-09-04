ماذا قال الجمهُور فِيْ لبنان عَنّْ أزمة فارس كرم وميريام فارس

علق عدد من المواطنين فِيْ لبنان على الخلاف الذي اندلع قبل أيام بين النجمتين ميريام فارس وفارس كرم، حيث أعربا عَنّْ حبهما لهما، خاصة أنهما عرضتا العديد من الأعمال الفنية المميزة.

وأعربوا عَنّْ أملهم فِيْ حل مشكلة النجمين اللبنانيين بعيدًا عَنّْ مواقع التواصل الاجتماعي، عبر التواصل عبر الهاتف لحل هذا الخلاف، أو بدخول شخص موثوق به إلَّى الوساطة لوضع حد لتفاقم هذه الأزمة.

كَمْا أيد بعض المعلقين فارس كرم فِيْ أزمته، مشيرين إلَّى أن رد فعله كان طبيعيًا نتيجة الاستفزاز الذي تعرض له بسبب معاملة ميريام فارس، مؤكدين أنه فنان جيد كان دائمًا بعيدًا عَنّْ الخلافات. .

فِيْ المقابل دافع آخرون عَنّْ ميريام فارس، معتبرين أنه لا يجوز التحدث ضدها بكلمات مسيئة، خاصة أنها متزوجة ولديها عائلة، مشيرين إلَّى أنها لم تقل كلمة مسيئة تجاه شخص فارس كرم.

وكان فارس كرم قد صرح بأن هناك رد فعل على كل فعل يقوم به أحد، وعلق قائلاً “ميريام فارس انتزعتني من تخوفِيْ”.

وأضاف كرم “أنا ابن بيت. تركت الفن لأخدم والدي وأعيش بالقرب من والدتي. كَمْا تزوجت ابنة الجار، لذلك أؤكد أنني أعرف قيمة المنزل جيدًا، منذ أن حلبة” مثل هذا، أنا مع المثقفة وقلبي جيد، لكن مع من دون مجاملة، فأنا أول أبناء الشارع وأدعها تذهب إلَّى العدالة.

من جهتها، أكدت مصادر مقربة من ميريام فارس أن “هناك أشخاص دخلوا فِيْ وساطة بين فنانين، لكن ميريام رفضت تلك الوساطة وأصرت على نزع حقها بموجب القانون”.

وكانت مصادر فنية قد أكدت أن الخلاف بين النجمين اندلع على صورة فارس كرم على ملصق حفلته التي كانت مقررة لموسم جدة فِيْ يونيو الماضي قبل أن يتم إلغاؤها.

ظهرت فارس على الملصق الترويجي بحجم أصغر من صورة ميريام، بعد أن تم التقاط صور لها بطريقة غير صحيحة.

بعد ذلك قالت ميريام فارس “ليس هناك خلاف بيني وبين فارس كرم، وأنا متأكدة أنني لم أقصد الإساءة إليه، وفارس من أفضل الشباب، وأعتذر إذا استاء مني. ” وسيكون هناك حزب لنا فِيْ الفترة المقبلة “.

وأضاف “قد تنزعج من حجم الصورة. مخططو الحزب هم من قرروا حجم الصورة وليس نحن”.

وأثار هذا التصريح استفزاز فارس كرم، فقال لقناة “أغاني أغاني” “لا أريد جوابًا على النفس المحمّضة، لكنّ نفسيته حامضة”.

عادت “ستيدج كوين” وأجابت، “سمعت ما قلته ولا يمكنني الرد على هذا المستوى. لدي فكرة عَنّْه أنه شخص محترم، وقد فوجئت بالقِصَّة التي حدثت، والقِصَّة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة، عيب “.

وأضاف النجم اللبناني، فِيْ تصريحات لـ “المطلع بالعربية” “لم أتوقع ما قاله، لأن فكرتي عَنّْه كانت مختلفة، وبالأمس سألت منظمي الحفل، هل علم فارس أنني اختار له كوني معي فِيْ الحفلة وسط مجموعة الفنانين التي أريتني إياها، ولأنه يعلم أنني بكيت أكثر من غيره، بدلاً من أن يشكرني، يقول هذا، لن أرد على هذا المستوى “.

أثار هذا التصريح غضب فارس كرم مرة أخرى، فأجاب “أحب أن أذكرك بالأيام التي كنت تغني فِيْها بأوتار وتتجول وتتخيلني فِيْ آخر الليل. الباقي، أنت تعرف جيدًا. أرفق تغريدته بعلامة تصنيف مسيئة ضدها.

عادت ميريام فارس وهددت الفنانة اللبنانية قائلة “يبدو أنك لم تتسامح مع الحق فِيْ العدالة، ستكون قدوة لكل رجل يهاجم شرف امرأة لأنه لا يرى رأسها معها. “