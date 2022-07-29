ماذا قال جانج لجماهِيْر الهلال عَنّْ أزمة الدفاع والمنع من التسجيل

أدلى المدافع الكوري الجنوبي جانغ هِيْون سو بتصريحات نارية حول الهلال وجمهُور الزعيم، وأزمة الدفاع فِيْ ظل حظر التسجيل.

وعبر تشانغ عَنّْ سعادته بتواجده فِيْ المملكة، ولعب لمنتخب آسيا الأول، الهلال، وفوزه بتسع بطولات رسمية مع الأزرق فِيْ مسيرته الكروية.

وفِيْ مقابلته مع الصحفِيْ أحمد العجلان، عبر صحيفة الجزيرة، قال جانغ هِيْون سو “عَنّْدما أعود إلَّى كوريا سأقول عَنّْ الهلال، وهُو فريق رائع وفريق بطل، ولديه لاعبون. مميز وشعبية كبيرة “.

وتابع المدافع الكوري الجنوبي “وعَنّْ السعودية فهِيْ دولة كبيرة جدا وتجربتي فِيْها رائعة جدا والناس طيبون وسأخبركَمْ عَنّْ الشعب المسلم وودية المسلمين فِيْ السعودية”. شبه الجزيرة العربية “. ، وأنه بلد يستحق الزيارة “.

فِيْما يتعلق بطموحاته مع الزعيم، قال Jang Hyun Soo، “فِيْ الموسم المقبل، نريد التنافس على جميع الألقاب وأن نكون الأبطال. أتمنى أن ألعب بشكل جيد، وأن أستمتع بالمشاهد وأستمتع بها”.

وعَنّْ غيابه وعلي البلاحي فِيْ مباراة الهلال الأخيرة، علق جانج “لدينا لاعبين بارزين مثل جافلي وسعود عبد الحميد، ولم نشعر بالقلق. الهلال فريق كبير وكنا نعلم أنهم سيفوزون و كن بطلا “.، فِيْ رسالة تطمين إلَّى جماهِيْر الزعيم القلق على الفريق الموسم المقبل فِيْ ظل وجود أربعة لاعبين مميزين فِيْ الخط الدفاعي ومنع النادي من التسجيل.

فِيْ حديثه عَنّْ علاقته بالجماهِيْر، قال Jang Hyo Soo “وظيفتي هِيْ تأمين الفريق من الخلف. لست واحداً لتسجيل الأهداف والذهاب للاحتفال مع الجمهُور، لكني سعيد لأن المعجبين يحبونني. ” وشكرا لدعمكَمْ.”

وأضاف الكوري “علاقتي مع جماهِيْر الهلال ممتازة، فهم يدعمون الفريق باستمرار، خاصة خارج أرضنا، بحضورهم وكأنهم فِيْ أرضنا”.