ماذا قال جمال علام عن تعيين فيتوريا مدربًا لمنتخب مصر

علق جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على اختيار روي فيتوريا مدربًا للمنتخب المصري في الفترة المقبلة.

وقال علام في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لتقديم فيتوريا “الجميع هاجمنا لتأخر اختيار مدرب المنتخب المصري، لكن الآن روي فيتوريا قد استقر، ونحن ننتظره لينجح مع الفراعنة”. “

وجه علام خطاب شكر إلى الثنائي حازم إمام ومحمد بركات أعضاء مجلس إدارة جبالة، بعد اختيار البرتغالي روي فيتوريا لقيادة المنتخب المصري في المرحلة المقبلة.

يعقد اتحاد الكرة، اليوم، مؤتمرا صحفيا موسعا بأحد الفنادق الرئيسية، لتقديم البرتغالي روي فيتوريا، المدرب الجديد للمنتخب المصري في المرحلة المقبلة لمدة 4 سنوات.

وعين الاتحاد المصري لكرة القدم روي فيتوريا لمدة 4 سنوات مقابل 2 مليون و 400 ألف دولار.