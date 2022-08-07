ماذا قال سواريش بعد الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية

أعرب المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، مدير النادي الأهلي، عن سعادته بفوز الفريق الواسع على حساب اتحاد الإسكندرية، بنتيجة 3-0، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد سواريس في المؤتمر الصحفي أن الفريق حقق فوزا مستحقا على حساب اتحاد الإسكندرية، وتحققت مكاسب كثيرة من خلال التعرف على قدرات اللاعبين الشباب ومنحهم الفرصة.

وأوضح “الجهاز التدريبي سيعتمد على مجموعة اللاعبين الشباب والعائدين من الإصابات حتى نهاية الموسم، موضحًا أن اللاعبين الذين استراحوا هم شركاء في الفوز”.

وتابع “اللعب كل 3 أيام صعب ويؤدي إلى إصابات كثيرة، ولا يزال الشباب يعانون الكثير، وقد راعينا مشاركة أكبر عدد منهم لتجنب الإصابات”.

وتابع “الفرق اليوم عن المباريات السابقة هو أننا سجلنا مبكرا وسيطرنا على المباراة، ولدينا استقرار دفاعي في المباراة الخامسة دون أن يهز شباك الفريق، موضحا أن شباك الفريق في 10 مباريات استقبلت أهدافا قليلة”.

وأكد سواريس “المنافسة قوية والأهلي يلعب دائما من أجل الفوز، وشكر الجماهير على دعمهم للفريق، مؤكدا أن الأهلي سيقاتل للفوز في كل مباراة”.

وختم “كل من يمثل الأهلي نكافح من أجل الفوز، والواقع أننا واجهنا صعوبات كبيرة وسنصحح أي أخطاء ونستعد بقوة للموسم الجديد”.