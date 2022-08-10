ماذا قال سواريش عقب فوز الأهلي على المصري البورسعيدي

أعرب ريكاردو سواريس، مدرب الأهلي، عن ارتياحه لأداء ونتائج مباراة فريقه أمام المصري البورسعيد.

وانتصر فريق الأهلي على المصري بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهم اليوم في الجولة 30 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشاد المدرب البرتغالي بملعب برج العرب وملعبه، وشكر القائمين على الاستاد، مشيرا إلى أن ذلك يساعد في الحفاظ على الأداء الجيد إلى جانب عوامل أخرى.

وأضاف “لعبنا مباراة قبل 3 أيام وكما ذكرت سابقاً، يجب أن يكون هناك وسيلة للاعبين الشباب للمشاركة بانتظام في المباريات القادمة”.

وتابع “كان لدينا إجازة 3 أيام فقط وكان لابد من الحفاظ على ثقة اللاعبين الشباب، خاصة وأن حالتهم البدنية لن تساعدهم في هذه المباراة، خاصة وأن الخصم كان يستعد للمباراة منذ 7 أيام”.

وتابع “استعدنا جيداً للمباراة وقدمنا ​​أداءً رائعاً أمام خصم قوي ومنظم. استطعنا فرض سيطرتنا على مجريات المباراة، واستطعنا اقتناص الفرص وإحراز هدفين”.

وعن طريقة اللعب التي يفضلها في الأهلي قال “في المستقبل سيكون لدينا طريقتان للعب 3/4/3 أو الطريقة التي أختبرها 4/3/3 وهذا يعتمد على. خصائص اللاعبين المتاحين. بالنسبة لنا “.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 62 نقطة.