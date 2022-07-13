ماذا قال سواريش على الفوز الكاسح للأهلي أمام فيوتشر

علق المدرب البرتغالي ريكاردو سواريس، مدرب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، على الانتصار الساحق الذي حققه الأحمر على فوتورو.

نتيجة مباراة الأهلي والمستقبل

تغلب النادي الأهلي على المستقبل، برصيد أربعة أهداف، أمس الثلاثاء، في منافسات اليوم الرابع والعشرين من مسابقة الدوري.

يعلق سواريس على فوز الأهلي على المستقبل

وقال “أنا راضٍ عن أداء اللاعبين على أرض الملعب لأنهم قدموا تدريبات بدنية وفنية جيدة جدًا طوال الأسبوع”.

وتابع “حاولنا تنفيذ بعض الجمل التكتيكية لكن تنفيذ بعضها يحتاج الى مزيد من الوقت”.

أود أن أشكر جماهير الأهلي الرائعين على تشجيعكم ودعمكم الدائمين، وأقول لكم إنكم أهم شيء بالنسبة لنا.

وتابع “لن تكون كل مباراة مثل اليوم. تقدمنا ​​بهدف مبكر وبعد ذلك، ساعدنا تعزيز تقدمنا ​​في جعل المباراة أسهل”.

وأضاف “كان من المهم بالنسبة لي أن أريح اللاعبين جسديًا ومنحهم بعضًا من طاقتهم للمباراة القادمة”.

وأشار “كان اللاعبون أذكياء وأنقذوا بعض جهودهم للمباريات الصعبة المقبلة، وقلصنا الفجوات وأغلقنا الخطوط وفعلنا ذلك”.

وأضاف “كل مباراة لها أحداثها وظروفها، كل اللاعبين مهمون جدًا بالنسبة لي”.

تقام البروفات يوميًا لإعداد الجميع للوقت لدفعهم إلى المباريات.

وأوضح “سنطبق سياسة الملكية داخل النادي، اللاعب الذي يبذل أكبر جهد يستحق أن يكون على أرض الملعب”.

وتابع “وصلت إلى الأهلي منذ فترة وجيزة، وأعلم أن أمامنا تحد كبير للغاية، ونسعى لفرض شخصيتنا على الملعب، وأن نكون متوازنين في الدفاع والهجوم”.

كنت أتمنى أن ألعب كرة ممتعة وأن يستمتع المشجعون في المدرجات، وهذا يحتاج إلى بعض الوقت.

وبشأن تنفيذ أفكاره قال “رغم أن اللاعبين حاولوا تنفيذها على أرض الملعب، إلا أنهم لم ينفذوها بشكل كامل، إلا أنه لا يزال لدينا الوقت لتحقيقها”.

وقال “المدرب البرتغالي له قيمة في كثير من البلدان، كما يوجد في مصر مدربون محليون ممتازون”.

وختم “أحاول أن أشارك في تطوير الكرة المصرية كلها. هناك لاعبون هنا يستحقون ذلك”.