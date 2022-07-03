ماذا قال عبد الحفيظ عقب فوز الأهلي على بتروجيت

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، إن الأهلي حقق انتصارا مهما في مباراة اليوم على حساب بتروجيت، وحقق هدفه في المباراة وهو بلوغ نهائي كأس مصر.

وأضاف عبد الحفيظ “كان هناك تركيز كبير بين اللاعبين، وكذلك الحذر الشديد خلال أحداث مباراة اليوم خوفا من مفاجآت الكأس”.

وتابع مدير الكرة “الفوز على بتروجيت خطوة مهمة نحو اللقب، والتركيز على تحقيقها هو أهم شيء خلال الفترة المقبلة”.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الأهلي يواجه ضغوطات كثيرة من المباريات على أرضه في الفترة المقبلة، لكنها كلها مباريات مهمة للغاية ويجب الفوز بها.

وتحدث عبد الحفيظ عن مباراة الجونة المقبلة في الدوري الإنجليزي، مؤكدا أنها مهمة للغاية، خاصة أن الفوز في كل مباراة هو هدف اللاعبين والجهاز الفني، وهذا ما يعمل من أجله الجميع.

وتغلب الأهلي اليوم على بتروجيت بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد القاهرة في نصف نهائي كأس مصر.