ماذا قال عبد الحفيظ عقب فوز الأهلي على بتروجيت

قال ريكاردو سواريس، مدرب فريق الأهلي لكرة القدم، إن فوز الفريق على بتروجيت كان في غاية الأهمية، لا سيما أنها مباراتهم الأولى وجهازهم لقيادة الفريق، مشيرا إلى أن اللاعبين عرفوا كيفية الفوز والوصول إلى النهائي. . البطولة وهو الهدف الأهم.

وأضاف المدرب خلال المؤتمر الصحفي اليوم “الاستعداد لمباراة بتروجيت كان صعبا، خاصة وأننا تولينا المهمة قبل يومين وأنا سعيد بأداء اللاعبين ورغبتهم في الفوز اليوم”.

وأضاف سواريس أنه رغم ضيق الوقت في التحضير للمباراة، حاول اللاعبون تنفيذ فكرته، وأنه كان سعيدًا جدًا باللاعبين الذين لعبوا بشكل قتالي ضد بتروجيت، وكان هدفهم الفوز، بالإضافة إلى التزامهم. لتنفيذ التعليمات الفنية وخاصة خط الدفاع.

وفيما يتعلق بالشباب، قال المدرب إنه تولى مهمة الفريق منذ فترة وجيزة، وقام بتحليل أربع مباريات للمنتخب، من بينها ثلاث مباريات أثناء تواجده في البرتغال، وأشار إلى أهمية أن التعايش والعلاج عمليان. . ، ومن يستحق التواجد هو من ستتاح له الفرصة بغض النظر عن عمر اللاعب.

أمامنا طريق طويل لنقطعه، وسيتحسن الأداء في المستقبل. هدفي الأساسي هو تحقيق انتعاش جيد للاعبين في ظل ضغوط المباريات في الفترة المقبلة “.

واختتم سواريس تصريحاته بالتأكيد على أن تجربته هي أكثر من مجرد فرصة لتطبيق فلسفته، خاصة أن هناك مباريات كل ثلاثة أيام، ويسعى إلى تطوير أسلوب اللعب مع الحرص على عدم خسارة أي لاعب خلال الفترة المقبلة. .