ماذا قال فايز المالكي بعد تراجع وسام السويلمي عَنّْ العودة للسعودية

تفاعلت الفنانة السعودية فايز المالكي مع قرار الفتاة السعودية التي فرت إلَّى ألمانيا وسام السويلمي بالانسحاب من العودة إلَّى المملكة بعد تخوفها من هذه الخطوة.

وقدم المالكي شكره وتقديره للسفارة السعودية فِيْ برلين على المساعدة التي قدمتها للسويلمي وتركه حرا فِيْ البقاء أو العودة.

وعلق فِيْ حسابه على تويتر “شكرا. إلَّى جميع سفارات وسفراء خادم الحرمين الشريفِيْن، شكراً لكَمْ .. وزارة الخارجية .. شكر خاص لجميع منسوبي سفارة خادم الحرمين الشريفِيْن فِيْ ألمانيا على الترحيب بها وتكريمها. مع وسام السويلمي وترك له حرية البقاء أو العودة إلَّى نفسه شيء نفخر به، أسأل الله أن يكافئ خطواته ويبارك فِيْ مجهُوده.

وجاءت تغريدة الفنان السعودي ردًا على ما كتبه وسام السويلمي على حسابه فِيْ تويتر، عَنّْدما أعلن انسحابه من السفر إلَّى المملكة خوفًا على عائلته، قائلاً “شكرًا سفارة بلدي على كل شيء. أعطاني كتب لي أو دعمني … سبب تقاعدي هُو خوفِيْ الشديد من أهلي، أتمنى أن أكون بخير لأن حالتي النفسية صعبة للغاية 🇸🇦❤️ # وسام_السويلمي.

وكان السويلمي قد كشف عَنّْ تلقيه تهديدا بالقتل على غرار طالبة جامعة المنصورة فِيْ مصر نيرة أشرف لدى عودتها إلَّى المملكة.

ونشر رسالة على تويتر، قال فِيْها أرسل لي صورة رائعة، وقال لي إنك ستكون هكذا، أخشى أن أموت خيانة، قضيت طفولتي فِيْ الجحيم، هل أستحق أن تكون حساس عائلتي، الله لن يغفر لك ولا يغفر لك، وسيجعلك تشعر بنفس الشدة وأكثر، ولن تكون آمنًا بعد الخراب الذي سيدفعك إلَّى الهاوية، والله إن كانت خطيتي بينك وبينك. الجنة، لن أغفر “.

وتم نشر الهاشتاغ (إنقدور، وسام السويلمي) على موقع تويتر، وسط دعوات للمساعدة والحماية، بعد أن أعلن عودته إلَّى السعودية.

نجح الفنان فايز المالكي فِيْ مساعدة وسام فِيْ اتخاذ قرار العودة إلَّى المملكة خلال حديثه معها عبر البث المباشر، الأربعاء، ووعد بتأمينه فِيْ السفارة.

وأعطى فايز المالكي النصيحة لسام السويلمي قائلاً “مثل ما خفته على ابنتي، أخاف عليك. (…) إن شاء الله ترجعون بصحة جيدة”.

يذكر أن وسام كانت قد أعلنت فِيْ وقت سابق أنها تعرضت للضرب المبرح حتى الموت على يد والدها، مما دفعها إلَّى اتخاذ قرار الهروب، مشيرة إلَّى أنه “لم يكن من المهم إلَّى أين ستذهب، وكل ما يتعلق بها كان على قيد الحياة. “فقط لنفسها”.

وأوضحت، فِيْ حديثها عَنّْ قِصَّة حياتها، أن “والدتها تخلت عَنّْها عَنّْدما كانت صغيرة، فعاشت مع جدتها التي أساءت إليها، قبل أن يأخذها والدها بعيدًا، ويتحرش بها ويتحرش بها”، على حد قولها. .