ماذا قال فيتوريا عن ضغط مباريات الدوري.. وحقيقة تواصله مع كيروش

علق المدرب الجديد للمنتخب المصري، البرتغالي روي فيتوريا، على ضغوط مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، كاشفا حقيقة أنه تواصل مع مواطنه كارلوس كيروش، مدرب الفراعنة السابق.

وقال فيتوريا خلال مؤتمره التقديمي “هناك بطولات بها الكثير من الانقطاعات، والمشكلة بالطبع أن اللاعب يلعب مباريات على أرضه خلال هذه الانقطاعات، وهذا بالطبع يسبب إصابات، وعليك التعامل مع الوضع الحالي”.

وأوضح “هناك منتخبات أفريقية، يلعب معظم لاعبيها في أوروبا، على عكس مصر، أغلب لاعبيها في الدوري المصري”.

وتابع “لا أستطيع أن أقول أن هذا أمر سلبي أو إيجابي، لكن يجب العمل على تقليص الفجوة بين اللاعب الأفريقي المحترف واللاعب المصري الذي يلعب في الدوري المصري”.

وأشار “هناك اختلافات بين الأندية، تجد 3 فرق قوية، والآخرون، لا أقول إنهم ليسوا جيدين، لكن لديهم لاعبين ماهرين، وبعض مدافعي الوسط لديهم لاعبين جيدين والبعض الآخر لا. “.

وأضاف “سأبدأ بالتواصل مع جميع المدربين المصريين من مختلف الجنسيات، وسيكون هدفنا تطوير الكرة المصرية، وبدأت في متابعة الفرق، وسأكون أول من يدعم اللاعبين”.

وعن اتصاله بكيروز قال “لم أتواصل معه، كان من الممكن أن يعطيني كيروش صورة لا أريد أن أعرفها الآن، لكنني تواصلت مع العديد من المدربين الذين سبق لهم العمل في مصر، للتعرف على المصري. ثقافة كرة القدم “.