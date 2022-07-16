ماذا قال فيريرا بعد فوز الزمالك على غزل المحلة

أعرب البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، مدرب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، عن سعادته بالفوز المهم على غزل المحلة.

وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي بعد المباراة “غزل المحلة فريق جيد وشرس وإمكانيات كبيرة”.

وأضاف فيريرا “الزمالك كان أفضل في الشوط الثاني وضغط أكثر”.

وأوضح “استحوذ الزمالك على الكرة أكثر وخلق المساحات، وتمكن فريقه من اللعب على الخطوط”.

وأعرب المدرب البرتغالي عن اهتمامه بخضوع لاعبيه لتدريبات التعافي بعد المباراة.

وأكد “بديل الإمام عاشور كان مدربا بعد حصوله على بطاقة صفراء، خاصة أنه كان خارج المباراة ذهنيا”.

كما تم استبدال أحمد فتوح لأنه عاد مؤخرًا من الإصابة ولم يشارك بشكل أساسي لفترة طويلة “.

وأضاف “محمد عبد الغني لعب مباراة جيدة في قلب مركزه، وظهر بشكل جيد للغاية في مباراة اليوم ضد غزل المحلة”.

وتابع “عندما نتعرض لإصابات نعمل على إيجاد الحلول”.

وتابع “هناك أكثر من لاعب قادر على اللعب في أكثر من مركز، واللاعبون يعرفون المهام المطلوبة منهم على أكمل وجه”.

حقق الزمالك فوزا مثيرا على حساب نظيره غزل المحلة بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهم عصر اليوم في اليوم الرابع والعشرين من الدوري الممتاز.

ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 57 في المركز الأول في جدول الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد غزل المحلة إلى النقطة 26 في المركز الثالث عشر.

يلتقي الزمالك مع الأهلي الساعة 9 مساء الخميس المقبل 21 يوليو في نهائي كأس مصر 2022/2022.

يشار إلى أن الأهلي هو حامل لقب كأس مصر في النسخة الماضية، بعد فوزه على فريق طلائع الجيش في المباراة النهائية.