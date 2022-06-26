تاريخ النشر 06/26/2022

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كشفت تقارير صحفية، عن مشاهد جديدة حول توقيع إدارة نادي النصر للنادي مع المدرب رودي جارسيا، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة.

وتمكنت إدارة نادي النصر من التعاقد مع رودي جارسيا، بعقد يمتد حتى صيف عام 2024، حيث يتقاضى جارسيا ومساعدوه بالجهاز التدريبي راتباً يقدر بنحو 5.8 مليون يورو سنوياً.

ماذا قال ماريو بالوتيلي عن مدرب النصر الجديد

من بين النجوم العظماء التي شكلها رودي جارسيا، كان نجم كرة القدم الإيطالي ماريو بالوتيلي أبرز الشخصيات التي تحدثت عن الفرنسي.

وقال بالتويلي عن جارسيا “رودي جارسيا مدرب ممتاز وهو متفهم وهذا مهم للغاية ويحاول أيضا فهم تفكير لاعبيه.”

حديث بالوتيلي عن المدرب واعد لجمهور النصر، الذين يأملون أن يكون مدربهم حلاً للأزمات الفنية التي يعاني منها الفريق منذ سنوات.

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كان المدير رودي جارسيا، 58 عامًا، في المنزل، بدون وظيفة، منذ إقالته من منصب مدير أولمبيك ليون في مايو 2022.