ماذا قال محمد صلاح لمحبيه بمناسبة عيد الأضحى

بعث النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول وقائد المنتخب المصري، برسالة تهنئة للأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكتب صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وموقع المدونات الصغيرة «تويتر» “عام سعيد وكل عام وأنتم بخير”.

سنة جديدة سعيدة وعيد ميلاد سعيد للجميع ❤️

– محمد صلاح (MoSalah) 9 يوليو 2022

كما أراد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، تهنئة الأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكتب موسيماني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتغريداته القصيرة «تويتر» “عيد الأضحى المبارك لجميع الأسر تحتفل اليوم … أتمنى لكم يوم سعيد”.

عيد الأضحى المبارك لجميع الأسر تحتفل اليوم.

أتمنى لك يومًا مباركًا للجميع pic.twitter.com/1PGh0dK7EB

– بيتسو موسيمان (TheRealPitso) 9 يوليو 2022

من جهته كشف نادر شوقي الوكيل التجاري الدولي أكرم توفيق نجم فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، عن موعد عودة الأخير لتدريب فريق ريد كاسل الجماعي، بعد تعرضه لإصابة في الآونة الأخيرة. على الساعد. الرباط الصليبي للركبة.

وقال نادر شوقي في تصريحات متلفزة، إن أكرم توفيق سيعود إلى تدريب الأهلي الجماعي خلال شهرين، وتحديدا بعد استكمال برنامج التأهيل الذي يخضع له حاليا بعد خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة قبل شهور.