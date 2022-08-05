ماذا قال محمود عاشور على إلغاء هدف الأهلي أمام فاركو

وأوضح محمود عاشور، حكم تقنية الفيديو في المباراة التي جمعت بين الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي ونظيره فاركو كلوب، في إطار الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي جدلًا كبيرًا حول إلغاء هدف صالح لصالح الأهلي، سجله لاعب جنوب أفريقيا بيرسي تاو، ضد فاركو بداعي التسلل رغم استخدام تقنية الماوس. .

وكتب محمود عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “لا حول ولا قوة إلا بالله، بانتظار أن ينشر الاتحاد المصري لكرة القدم ما تم من خلال تطبيق تقنية التسلل من غرفة الفأرة للتوضيح بالأدلة. صحة أو خطأ الهدف “.

وتابع “أنا على استعداد للاعتراف بالخطأ بحكم وظيفتي وفي تقرير مكتوب للاتحاد إذا أخطأت عند تطبيق تقنية التسلل عبر غرفة الفأر حتى لا نتهم بالباطل”.

واختتم حديثه “وهذا موجه لمن يسعى للحق والعدالة”.

الأهلي يستعيد الثنائي المصاب قبل مواجهة الاتحاد

وفي سياق متصل، أعطى جهاز الأهلي الطبي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة الضوء الأخضر لعودة الثنائي حمدي فتحي وكريم فؤاد إلى تدريب جماعي.

أعلنوا عن استعدادهم للمشاركة مع العبقري الأحمر ضد اتحاد الإسكندرية، حيث يعود قرار خوض المباراة للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريز.

يبدأ موعد مباراة الأهلي والاتحاد، اليوم الأحد، 7 أغسطس، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأتي مباراة الأهلي واتحاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين للدوري المصري.