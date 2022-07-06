ماذا قال مدرب الجونة عقب التعادل مع الأهلي

علق أحمد الصديق، المدرب العام لفريق الجونة الأول لكرة القدم، على تعادل فريقه أمام الأهلي في الدوري المصري الممتاز.

التقى الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره الجونة، الثلاثاء، على ملعب خالد بشارة، في مباراة مؤجلة من اليوم التاسع من منافسات الدوري المصري الممتاز.

واصل الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نزيف النقاط بعد تعادله بدون أهداف مع الجونة، ليرتفع رصيده إلى 45 نقطة ويبقى في المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وقال صديق في تصريحات متلفزة “التعادل مع الأهلي أو الزمالك يعتبر فوزا والنقطة ستفيد اللاعبين معنويا خلال مباريات الدوري المقبلة”.

وختم “هذا اللقاء كان الأخير للجهاز التدريبي بقيادة تامر مصطفى وهو مدرب محترف للغاية”.

قدم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي الجونة استقالته بعد التعادل مع النادي الأهلي.