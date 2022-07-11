ماذا قال مرتضى منصور عن علاء صادق

تصدّر اسم علاء صادق مواقع التواصل الاجتماعي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، بعد مقطع فيديو اتهم فيه قناة أون تايم سبورتس بتهنئة الزمالك على حساب الأهلي على الدوام.

وقال علاء صادق في مقطع الفيديو الذي نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع إعلامية، إن القناة تلقت تعليمات بشن الهجوم على الأهلي وإرضاء الزمالك.

من الذاكرة والأرشيف، كان أقوى صدام في رحلة علاء صادق الإعلامية مواجهته مع مرتضى منصور رئيس الزمالك الحالي.

لطالما كان مرتضى منصور يهاجم علاء صادق بعد أن هرب الأخير من مصر خلال أحداث ثورة 30 يونيو.

رسائل من مرتضى منصور الى علاء صادق

نستعرض في السطور التالية أبرز التصريحات حول شن مرتضى منصور هجومه على علاء صادق.

وكان تصريح سابق لمرتضى منصور قال فيه لعلاء الصادق “إذا كنت رجلاً تعال إلى مصر” ردًا على الفتنة التي اشتعلت بعد ثورة 30 يونيو.

وأضاف مرتضى في بيان شهير آخر “سبق أن طردت علاء صادق، لمحاولته التوسط داخل نادي الزمالك”.

وتابع رئيس الزمالك “لو عاد الآن لكنت علقته بالمقلوب، وعليك أن تسأله لماذا طلبت منه زوجته الطلاق”.

وختم تصريحاته بالقول “لم يكن علاء صادق وطنيًا أبدًا، لكن الجميع شهدوا حقيقة طرده من منصبي”.

شوبرت يرد على علاء صادق

رد أحمد شوبرت الإعلامي بقنوات أون تايم سبورتس على مقطع الفيديو الذي نشرته علاء صادق على قناتها على يوتيوب.

وقال شوبرت في الفيديو “أريد الرد على العديد من الأكاذيب والمغالطات التي رأيتها اليوم، لكنها فاجأتني”.

وأضاف “نحن نعمل على قناة تحظى باحترام كبير وتتيح لنا الحرية الكاملة في اختيار ضيوفنا، وبالتالي نقدم جميعًا محتوى نزيهًا مصممًا خصيصًا لمشاهدينا”.

وتابع “نعتذر عندما نخطئ ولا أحد يفرض رأيه علينا، وأعتقد أيضًا أن المكانة الكبيرة للنجوم المصريين العاملين على القناة يصعب على أحد أن يملي عليهم”.

وأضاف شوبرت “لا أحب الظهور في مقاطع الفيديو، لكن الأكاذيب التي رأيتها بأم عيني دفعتني للرد”.

رد نجوم الإعلام من On Time Sports على فيديو علاء صادق بعد ساعات من نشره.