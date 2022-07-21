ماذا قال موسيماني بعد استبعاده من القائمة النهائية للأفضل في إفريقيا

علق الجنوب أفريقي بيتسو موسيمان، مدرب فريق الأهلي السابق لكرة القدم، على استبعاده من القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب أفريقي.

وكتب موسيمان على حسابه الرسمي على تويتر “بصراحة، يجب أن أفعل ما هو أفضل. لا أطيق الانتظار حتى أفوز بعد أن فزت بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية والميدالية الفضية في دوري أبطال إفريقيا”.

وأضاف “لكن ابنتي أعطتني بالفعل جائزة لفوزها بنفس برونزية الفيفا وكأس السوبر الإفريقي ودوري أبطال إفريقيا مرتين على التوالي، في غيابي عن جوائز CAF”.

وختمت قائلة “طالما حصلت ديزيريه إليس (مدربة منتخب جنوب إفريقيا للسيدات) على جائزتها، فإنها ستمثلنا جميعًا في جنوب إفريقيا”.

وتضمنت القائمة النهائية لأفضل مدرب في إفريقيا (رجال) عليو سيسي (منتخب السنغال)، وكارلوس كيروش (منتخب مصر)، ووليد ريكراكي (الوداد).

توجه أنظار جماهير الساحرة المستديرة، وخاصة مشجعي كرة القدم الأفريقية، الليلة الخميس 21 يوليو، لمتابعة حفل توزيع جوائز أفضل ما في القارة السوداء خلال موسم 2022/2022.

جوائز CAF لموسم 2022-2022

“أفضل لاعب في أفريقيا للرجال والنساء، وأفضل لاعب في أفريقيا لأندية الرجال والسيدات أيضا، وأفضل لاعب شاب في أفريقيا وأفضل فريق ومدرب ونادي وهدف في أفريقيا.”

كان السنغالي ساديو ماني، جناح فريق بايرن ميونخ الأول لكرة القدم، آخر من فاز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا العام الماضي، والتي أقيمت في الغردقة، قبل أن يتم إلغاء الحفل لمدة موسمين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.