ماذا قال نجوم الفتح عَنّْ السقوط أمام الهلال

نجح الفريق الكروي الأول لنادي الهلال فِيْ تحقيق فوز صعب على حساب مضيفه الفاتح (1-0)، فِيْ مباراة جمعتهما على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء، فِيْ. الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي.

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تمكن الهلال من حصد نقاط من الفاتح، عبر النجم الأرجنتيني لوتشيانو فِيْيتو، الذي رفع رصيد كتيبة رامون دياز فِيْ الدوري السعودي الروشن، ليحصد المركز 9 من 3 مباريات.

ماذا قالت نجوم الفتح عَنّْ السقوط أمام الهلال

وأشار النجم أيمن الخليف فِيْ حديث لـ “إس إس سي” سبورتس، إلَّى أن خسارة الفاتح على يد الهلال أمر طبيعي، بالنظر إلَّى أن الفريق كان يواجه منافسًا شرسًا على لقب الدوري السعودي.

وأوضح الخليف أنه لعب بضع دقائق فِيْ مباراة الهلال، فِيْ مركز المهاجم، حسب تعليمات مدرب الفتح.

أما محمد الفهِيْد، فِيْؤمن نجم الفاتح بتصريحاته بعد انتهاء مباراة الهلال، بأن الفريق قدم مباراة جيدة للغاية، خسر خلالها اللاعبون، واعدًا الهُواية النموذجية. لتقديم مستويات أفضل فِيْ المباريات القادمة.