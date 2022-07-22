ماذا قدم بن شرقي مع الزمالك بعد إعلان رحيله

أعلن المغربي أشرف بن شرقي، جناح فريق الزمالك الأول لكرة القدم، رحيله عن القلعة البيضاء، بعد فوزه بكأس مصر 2022/2022.

الزمالك يفوز بكأس مصر على حساب الأهلي

فاز الزمالك بكأس مصر الموسم الماضي على حساب غريمه التقليدي الأهلي للمرة 28 في تاريخه.

وتغلب الزمالك على الأهلي بنتيجة 2-1 في نهائي كأس مصر التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة.

بن شرقي يعلن رحيله عن الزمالك

بن شرقي قال وداعا لجمهور الزمالك، برسالة مؤثرة، بعد فوزه بكأس مصر، عبر حسابه الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقال بن شرقي “شكرا لك الزمالك وشكرا إدارة الزمالك وشكرا لاعبي الزمالك”.

وتابع “شكرا. إلى كل الأطر الفنية والطبية ولكل من عملت معهم شكرا جزيلا يا جماهير الزمالك ”.

وأضاف “بدأت الخطاب في النهاية لأنني أشك في أنني سأصل إلى تلك الفقرة. لقد حانت اللحظة التي تمنيت لو لم تصل”.

وتابع “لا أستطيع أن أنكر حظك. لقد دعمتني في أوقات الرخاء والشدائد. لقد كانت 3 سنوات مليئة بالألقاب والأفراح التي لم أشعر فيها أبدًا بأنني غريب أو أجنبي”.

وختم “بالتأكيد كنت مثل إبن الصالحين من البيت، ولكن هذه سنة العمر، وداعا لكم جميعا من الأصغر إلى الأكبر من آل الزمالك، وسنعود إن شاء الله”. في بيتي الثاني “.

بن شرقي ينضم للزمالك

انضم بن شرقي إلى الزمالك في 2022 من نادي الهلال السعودي.

أهداف بن شرقي مع الزمالك

وشارك بن شرقي مع الزمالك في 109 مباراة وأحرز 41 هدفا وصنع 28.

بطولة بن شرقي مع الزمالك

حقق بن شرقي 5 بطولات مع الزمالك على مدى ثلاثة مواسم.

فاز بن شرقي بالدوري المصري مرة واحدة، وكأس مصر مرتين، والسوبر المصري مرة والسوبر الأفريقي مرة واحدة.

موعد مباراة الزمالك والجونة

ويواجه الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي نظيره الجونة، في مباريات اليوم الـ26.

وتقام مباراة الأهلي والجونة يوم الأحد 24 يوليو الساعة 630 مساء.

ترتيب الدوري المصري

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نقطة من 25 مباراة.

بينما يحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة.