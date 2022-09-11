ماذا قدم تاليسكا فِيْ ظهُوره الأول مع النصر

وشهدت مباراة النصر والدماك عودة البرازيلي أندرسون تاليسكا للمشاركة بعد انتهاء الإيقاف الذي تعرض له بعد حصوله على البطاقة الحمراء، فِيْ مباراة النصر ضد الفاتح، فِيْ ختام المباراة الماضية. موسم الدوري السعودي للمحترفِيْن.

نجح الفريق الكروي الأول لنادي النصر فِيْ تحقيق فوز صعب، على حساب ضيفه ضمك (2-1) فِيْ مباراة جمعتهما، ظهر اليوم السبت، على ملعب مرسول بارك، فِيْ. الجولة الثالثة من الدوري السعودي “روشن”.

وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلَّى 6 نقاط فِيْ المركز السادس فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، فِيْما جمد رصيد داماك عَنّْد 6 نقاط فِيْ المركز الخامس.

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– عودة قوية

سجل البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم النصر، الهدف الثاني للنصر، فِيْ الدقيقة 60 من المباراة، بضربة رأس قوية وضعها على يمين الحارس مصطفى زغبة.

تاليسكا سدد الكرة 6 مرات، منها 2 على مرمى ضمك، ولمس الكرة 41 مرة، بنسبة تمرير 85٪.

خلق اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا فرصة فِيْ المباراة، وفشل فِيْ المراوغة وفاز بـ 6 تدخلات من 17، مقابل 8.0 تصنيف.

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