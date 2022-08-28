ماذا قدم عبد الرحمن غريب “فِيْ أول 29 دقيقة مع النصر”

وشهدت مباراة النصر والوحدة مشاركة الجناح الدولي عبد الرحمن غريب فِيْ أولى مبارياته بقميص المونديال.

وتعاقد النصر مع عبد الرحمن غريب، من صفوف الأهلي، خلال الانتقالات الصيفِيْة الجارية، بعقد يمتد حتى يونيو 2025.

ودخل غريب بديلا لخالد الغنام فِيْ الدقيقة 61 من المباراة، ليقود النصر للفوز على الوحدة بهدف نظيف، على ملعب مرسول بارك بالرياض، فِيْ الجولة الأولى من روشان السعودي. مسابقة الدوري “موسم 2022 – 2023”.

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بعد ذلك نستعرض أرقام عبد الرحمن غريب فِيْ أول 29 دقيقة مع النصر فِيْ مباراة الوحدة والتي كانت كالتالي

دقائق اللعب 29

التسجيل 0

تم 0

المراوغات الناجحة 1/1 (100٪)

لمس الكرة 14

التمريرات الصحيحة 11/12 (92٪)

الخطوة الرئيسية 0

الكرات الطويلة الصحيحة 1/1 (100٪)

إرتباطات أرضية ناجحة 1/1 (100٪)

اقتران الهُواء 0

فقدان الحيازة 2

الأخطاء 0

التقييم النهائي 6.6

وفِيْ أول مشاركة له مع النصر، قال عبد الرحمن غريب، إن السر وراء علاقته السريعة مع زملائه الجدد، رغم وصوله قبل 5 أيام فقط، هُو وجود لاعبي النصر الذين لعب معهم فِيْ الاختيار. وبسبب ذلك سرعان ما ضربهم فِيْ التمثيل (انظر التفاصيل).

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