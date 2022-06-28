ماذا قدم نظام الشركات الجديد للشركات غير الربحية  

استعرضت وزارة التجارة ما تنص عليه لائحة الشركات الجديدة لعام 2022 للشركات غير الهادفة للربح.

الشركات غير الهادفة للربح

حددت الوزارة، من خلال رسم بياني على حسابها الرسمي على تويتر، أن الشركات غير الهادفة للربح هي شركات لا تهدف إلى الحصول على منافع للشركاء أو المساهمين، والغرض منها خدمة المجتمع بشكل عام.

أما عن أبرز مميزاته، فقد خصص النظام باباً خاصاً للشركات لتفعيل دورها وتمكينها والتحكم بها والسيطرة على بنوكها والسماح لها بالقيام بأي نشاط يتيح لها تحقيق أهدافها.

العوائد النقدية

وكذلك إمكانية حصول الشركات على عوائد نقدية أو عينية مقابل أعمالها ومنتجاتها وخدماتها، والالتزام بصرف أرباحها في البنوك والصحف المنصوص عليها في سنداتها أو لوائحها المؤسسية، وكذلك إمكانية دفع مكافآت أو أي مزايا أخرى لموظفي الشركة.