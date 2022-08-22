ماذا لو تعاونت الصين وأمريكا وانتهت حرب التجارة.. شكل العالم سيتغير

اتخذ التنين الصيني عددًا من الإجراءات التصعيدية ضد الولايات المتحدة الأمريكية ردًا على زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي إلَّى تايوان.

أثار هذا التصعيد مخاوف كثيرة، خوفًا من أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات مضادة، خاصة على الصعيد الاقتصادي.

بعد أن عانى الاقتصاد العالمي من ويلات الحرب الروسية على أوكرانيا والدول الغربية تعاقب الدب الروسي، أدرك الجميع الأثر السلبي لأي صراعات قد تندلع بين القوى العظمى فِيْ العالم، والتي يمتد تأثيرها الاقتصادي إلَّى الجميع.

فِيْ ظل حرب روسيا على أوكرانيا، شهدت أسعار العديد من السلع الأساسية ارتفاعًا ملحوظًا فِيْ الأسعار، مما أدى إلَّى تفاقم معدلات التضخم فِيْ العديد من دول العالم، وتأثرت أيضًا سلاسل التوريد المتأثرة بالفعل بوباء كورونا، كَمْا تأثرت المواصلات والنقل. ارتفعت أسعار الشحن بشكل ملحوظ.

قد يتكرر هذا السيناريو بشكل أسوأ بكثير فِيْ حالة نشوب صراع بين الولايات المتحدة والصين، ويشهد الاقتصاد العالمي استنزافًا أكبر بكثير مما هُو عليه فِيْ الوقت الحالي.

سيناريو مختلف

مثلما قد يبدو سيناريو الصراع قاتما وينذر بعواقب وخيمة جدا، قد يكون الأمر مختلفا تماما إذا حدث العكس، وهُو تعاون البلدين لصالح اقتصادهما ومصلحة الاقتصاد العالمي.

تتمتع كل من الولايات المتحدة والصين بإمكانيات اقتصادية هائلة تضعهما فِيْ مصاف الدول التي تقود الاقتصاد العالمي.

نقاط القوة فِيْ الاقتصاد الأمريكي

اقتصاد الولايات المتحدة هُو اقتصاد متقدم للغاية، يعتمد على نظام اقتصاد السوق.

يعد الاقتصاد الأمريكي أيضًا الأكبر فِيْ العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي وإجمالي الثروة.

فِيْ عام 2022، احتل الاقتصاد الأمريكي المرتبة الخامسة من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، والسابعة من حيث الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية للفرد.

تعتبر الولايات المتحدة أقوى اقتصاد من الناحية التكنولوجية والأكثر ابتكارًا فِيْ العالم، وتبرز قوة الاقتصاد فِيْ مجالات الذكاء الاصطناعي والكَمْبيوتر والأدوية والطب والفضاء والتكنولوجيا العسكرية على وجه الخصوص.

الدولار الأمريكي هُو العملة الأكثر استخدامًا فِيْ التجارة الدولية، والعملة الرئيسية فِيْ العملة الاحتياطية التي تحتفظ بها البنوك والدول، مدعومة بالاقتصاد الأمريكي، والودائع الآجلة بالدولار خارج البنوك الأمريكية، والخزانة الأمريكية.

الدولار الأمريكي هُو عملة رسمية فِيْ العديد من البلدان الأخرى، والعملة السائدة بحكَمْ الأمر الواقع فِيْ بلدان أخرى. تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى من حيث الواردات، والثانية من حيث الصادرات، على المستوى العالمي.

تعد بورصة نيويورك وناسداك أكبر بورصتين للأوراق المالية فِيْ العالم من حيث القيمة السوقية وحجم التداول. وتبلغ قيمة الاستثمارات الأجنبية فِيْ الولايات المتحدة 4 تريليونات دولار، بينما تتجاوز قيمة الاستثمارات الأمريكية فِيْ الدول الأجنبية 2.6 تريليون دولار.

نقاط القوة فِيْ الصين

يعد اقتصاد جمهُورية الصين الشعبية ثاني أكبر اقتصاد فِيْ العالم بعد الولايات المتحدة، وقد سبق الاقتصاد الياباني فِيْ عام 2010. كَمْا تعد الصين أيضًا أسرع اقتصاد كبير نموًا والأسرع فِيْ الثلاثين عامًا الماضية، بمعدل نمو سنوي. أكثر من 10٪.

كَمْا أدى نمو الناتج القومي للفرد إلَّى تقليل الفقر بمعدل 8٪ سنويًا فِيْ العقود الثلاثة الماضية.

تعد الصين أيضًا أكبر دولة تجارية وأكبر مصدر وثاني أكبر مستورد فِيْ العالم.

مع ة القوة الاقتصادية لكلا البلدين، تتضح الآفاق التي يمكن أن يصل إليها الاقتصاد العالمي إذا تعاون البلدان لدعم الاقتصاد العالمي وعدم الدخول فِيْ صراعات مشتركة.

القيادة المشتركة

تم التأكيد على هذه الفرضية من قبل فريد بيرجشتاين، مؤسس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، فِيْ كتابه المعَنّْون “الولايات المتحدة ضد الصين البحث عَنّْ قيادة اقتصادية عالمية”. .

يقترح بيرجستين نهجًا أسماه “التعاون التنافسي المشروط”، وهُو ما يعَنّْي تعاون الولايات المتحدة والصين فِيْ قيادة عدد من الملفات الاقتصادية الدولية المهمة.

يوفر هذا النهج حلاً من خلال برامج وآليات ضمان اجتماعي أقوى لمعالجة عدم المساواة المرتبط بالعولمة، والتي توفر أرباحًا أكبر ولكنها توزعها بشكل غير متساو بين السكان.