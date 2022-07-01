ماذا منحت رؤية 2030 لمؤسسي الشركات الناشئة

سلط موقع الشركات الناشئة الفرنسية الضوء على تأسيس شركات جديدة في المملكة العربية السعودية بموجب رؤية 2030، قائلاً إذا كنت تبحث عن أسواق ناشئة لبدء تأسيس شركتك، فقد لا تجد سوقًا ناضجة مثل المملكة.

وتابع منذ انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005 وتحديث سياستها التجارية لتعكس الممارسات العالمية، ارتفع الاستثمار الأجنبي في البلاد ووسع بشكل كبير فرص الاستثمار لرواد الأعمال الدوليين في السنوات الأخيرة.

مع استمرار المملكة في التحديث والتطوير وفتح أبوابها للسياحة الأجنبية، أصبحت فرصة جذابة بشكل متزايد للشركات الناشئة، وسهلت الحكومة على رواد الأعمال إنشاء متاجرهم الخاصة. السنوات القليلة الماضية أسهل من ذي قبل.

مزايا تأسيس شركة ناشئة في المملكة العربية السعودية

كما سلط الضوء على المزايا التي يكتسبها الشخص عندما يقرر فتح شركة ناشئة في المملكة العربية السعودية، حيث قال التقرير هناك عدد من الفوائد الاجتماعية والاقتصادية لتأسيس شركة ناشئة في المملكة، منها ما يلي

سهولة ممارسة الأعمال التجارية.

الموقف الإيجابي تجاه رأس المال الأجنبي.

عدم وجود ضريبة الدخل الشخصي على رواتب الاجانب في كثير من الاحيان.

زيادة التنويع بعيدًا عن اقتصاد الدولة المعتمد على النفط.

ممارسات تجارية متطورة مدعومة بأحدث التقنيات.

مستويات عالية من الصحة والتعليم.

شخصية ودودة مع الشعب السعودي.

تركيز قوي على الأسرة في الثقافة السعودية.

المملكة لديها واحد من أدنى معدلات الجريمة في العالم.

بالإضافة إلى ذلك، أنشأ السعوديون مدينة نيوم، وهي مدينة استثمارية تركز على جذب الاستثمارات في إطار رؤية 2030 في مجالات تشمل

الطاقة والمياه.

التنقل والتكنولوجيا الحيوية.

إنتاج الغذاء.

العلوم التكنولوجية والرقمية.

تصنيع متقدم.

وسائل الإعلام والترفيه.

إنه جزء من استراتيجية طويلة الأجل لتعزيز الاستثمار الرأسمالي الدولي.

حدد سوقًا لبدء مشروعك في المملكة العربية السعودية

هناك العديد من الفرص للمستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى تأسيس شركة ناشئة في الصناعات المتوسعة والناشئة في المملكة العربية السعودية، وقد حدد الموقع الفرنسي الفرص التالية

خدمات تعليمية.

ابتكار المرافق والمعدات والإجراءات الصحية.

التمويل والتكنولوجيا.

صناعه او مجال التسليه والترفيه.

المنتجات الغذائية والأدوات المنزلية.

علاوة على ذلك، مع انفتاح المملكة على السياحة الدولية كجزء من مبادرة رؤية 2030، نظرًا لوجود سوق كبير الآن للخدمات المتعلقة بالسياحة، وهذا بدوره يولد الحاجة إلى تعزيز صناعة النقل داخل الدولة. البلد، مما يعني المزيد من فرص الاستثمار في كلا القطاعين.

أمثلة على الشركات الناشئة الناجحة في المملكة العربية السعودية

استفاد المئات من رواد الأعمال الشباب بالفعل من الظروف المواتية في المملكة لإنشاء شركة ناشئة، ومن الأمثلة البارزة ما يلي

تأسست شركة Fordeal في عام 2017.

Lendo، شركة ناشئة للخدمات المالية، تأسست عام 2022.

Ready، منصة توصيل طعام تأسست عام 2016.

نانا، شركة ناشئة للتجارة الإلكترونية تقدم خدمة توصيل البقالة عبر الإنترنت، تأسست في عام 2016.

تأسس بيتابس، مزود حلول الدفع عبر الإنترنت، في عام 2014.

مزارع البحر الأحمر، شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الزراعية تركز على استخدام المياه المالحة لدعم إنتاج المحاصيل النقدية، تأسست في عام 2022.

سلا، منصة تقدم إرشادات حول إنشاء شركة عربية للتجارة الإلكترونية، تأسست في عام 2016.

استفادت هذه الشركات الناشئة من الصناعات الناشئة مثل التسوق عبر الإنترنت للبقالة والمدفوعات الرقمية وتطوير الطاقة المتجددة، حيث يتمتع الكثير منها الآن بنجاح كبير.