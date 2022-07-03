ماذا ناقش إيلون ماسك مع بابا الفاتيكان.. صورة “كسر الصمت”

بعد فترة من الصمت، نشر الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك صورة له مع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، وتشمل الصورة أيضًا أربعة من أبناء ماسك.

انتشرت صورة زيارة الملياردير إيلون ماسك والبابا فرانسيس على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نالت إعجاب عدد كبير من المتابعين حول العالم، مشيدين بهذا اللقاء المميز.

كتب ماسك أنه تشرف بلقاء البابا يوم الجمعة. ولم يصدر أي بيان من الفاتيكان بشأن هذه المسألة.

لم يكن الرئيس التنفِيْذي لشركة Tesla و SpaceX مدرجين فِيْ قائمة الزيارات الرسمية لبوب، لذلك ربما التقى به فِيْ مكان أكثر خصوصية.

وفقًا لوسائل الإعلام الإيطالية، تحدث البابا والمسك عَنّْ التكنولوجيا وكَيْفَ يمكن أن تساعد الناس فِيْ المستقبل.

التقيا فِيْ دار ضيافة سانتا مارتا، حيث يعيش البابا فرانسيس.

ونشر ماسك صورة من اللقاء فِيْ الساعات الأولى من صباح السبت، بعد أن توقف عَنّْ نشر أي تغريدات لمدة أسبوع ونصف.

كَمْا نشر ماسك عدة تغريدات تناولت صورته خلال حفلة تنكرية فِيْ مدينة البندقية الإيطالية وشعوره بالملل، كَمْا نعى مستخدم اليوتيوب “تكنو بليد” الذي توفِيْ عَنّْ عمر يناهز 23 عامًا بسبب إصابته بالسرطان.

وحظيت التغريدات برد فعل كبير من متابعي الرئيس التنفِيْذي لشركة تسلا، الذين تجاوز عددهم 100 مليون، حيث حصدت صورته مع البابا نحو 20.2 ألف تعليق.

من المعروف أن الملياردير الأمريكي يكتب تغريدات قصيرة للغاية، أقل بكثير من الحد الذي يسمح به موقع التدوين المصغر “Twitter”.

أعلن ماسك عَنّْ شراء موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار.

وذكرت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية أن الأطفال الأربعة الذين ظهروا مع البابا والقناع هم أبناء الأخير.

جاء لقاء ماسك مع البابا خلال زيارته لإيطاليا التي لم يعلن عَنّْها مسبقا.