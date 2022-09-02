ماذا يأكل الرضيع في الشهر الرابع، البدء بإطعام الأطفال هي خطوة جريئة وواسعة النطاق، لذا فإنّه من الضروري معرفة الطريقة والوقت المناسب لإطعام الطعام للمواليد ، حيث إنّ المركز البحثي الأمريكي لعمل البحوث المختصة بالأطفال توصي بالرضاعة الاعتيادية للأشهر الستة الأولى بعد عملة الانجاب.

ماذا يأكل الطفل في الشهر الرابع

في البداية يجب أن نشرح لكم صواب أو خطأ هذا الأمر، وفي سياق إيضاحه سنؤكد ما قاله الأطباء عنه.

في الشهر الرابع من عمر الطفل يمكن للأم أن تطعم طفلها بعض الأطعمة ولكن يجب أن تكون مهروسة ولا تسبب أي ضرر للطفل، ولكن هناك بعض الأجداد الذين يميلون إلى إطعام الطفل قطعة من العيش الرطب أو مثل، وهذه السلوكيات لم تكن صحيحة.

طبعا من المعروف أن الطعام طري ولا يؤذي الطفل، لكن التركيب الهضمي له لا يمتص هذه الأشياء، ويجب أن يبدأ بإطعامه ببعض الأطعمة البسيطة التي سنقدمها لك من خلال الأطعمة سوف نقدم. وقد أكد الأطباء صحتهم وعدم إلحاق الأذى بالطفل.

يجب تحضير هذه الأطعمة بالطريقة التي سنشرحها لك فقط، ويجب عدم الانحراف عنها، حتى لا تسبب ضررًا للطفل، ومن خلال الفقرات التالية سنبين لك إجابة عما يأكله الرضيع. في الشهر الرابع ومنها

1- البطاطا الحلوة

من المعروف أن البطاطا الحلوة في طليعة الأطعمة التي يجيب عليها أطباء الأطفال عندما يُسألون عما يأكله الطفل في الشهر الرابع.

وذلك لاحتوائه على نسبة مناسبة جدًا من الألياف، مما يساعد الرضيع على التخلص من الإمساك الذي قد يعاني منه في هذا العمر، كما أنه غني بالعناصر الغذائية التي تفيد في تكوين الطفل، ويعمل على تقوية المناعة.

تشوى بالفرن بعد غسلها جيداً ثم إخراجها وهرسها حتى تصبح مثل العجين تماماً، ثم يُطعم الطفل بإدخال كمية قليلة جداً في فمه، ولكن إذا لم يقبلها، يجب عدم تكرار الأمر مرة أخرى.

2- اليقطين

يُعرف اليقطين بفوائده الهائلة، التي يسعى الكثير من البالغين إلى تناولها بسبب فوائده المتعددة، وفي هذا السياق أيضًا يفيد الرضيع عند تناوله.

كما أن طعمها جيد ومقبول من قبل العديد من الأطفال، حيث يتم شويها في الفرن ومعالجتها مثل البطاطا الحلوة، ولكن ليس فقط مشويًا، ولكن يجب هرسها جيدًا.

3- الحبوب

تشير الحبوب هنا إلى الشوفان والأرز، لأن كل منهما يحتوي على مغذيات هائلة، ولا توجد عناصر تسبب حساسية الطفل للطعام كما يحدث مع العديد من الأطعمة.

لكن يجب مراعاة أنه يتم غليه جيداً كما لو كان يتم طهيه لكبار السن، لكنه يترك حتى النضج الكامل وحتى يمكن هرسه لإطعام الطفل.

4- فواكه وخضروات

من أهم الأطعمة التي يمكننا الإجابة على سؤال حول ما يأكله الطفل في الشهر الرابع الخضار والفواكه. يحتاج الطفل في هذا العمر إلى تقوية المناعة، ويحتاج إلى التمثيل الغذائي المناسب.

هذا ما تفعله الخضار والفاكهة، لاحتوائها على عناصر غذائية مهمة جدًا، وخاصة البازلاء والجزر والتفاح والموز.

تُسلق الفواكه والخضروات الجافة، ثم تُقشر وتُهرس ويُطعم الطفل. يجب هرس الموز جيدًا ثم إطعام الطفل.

5- أفوكادو

الأفوكادو من أفضل الأطعمة التي يمكن تقديمها للرضيع، مما يساعده كثيرًا في الحصول على الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها في هذا العمر.

ولأنه يعتبر غذاءً كاملاً، فيمكن مزجه مع حليب الثدي لتحسين مذاقه، ولكن الابتعاد عن وضع العسل فيه.

نصائح مهمة عند إطعام الطفل

في حال بدأت في استخدام أطعمة الكبار لإطعام طفلك، يجب الانتباه إلى بعض النصائح المهمة التي يجب اتباعها عند إطعامه، والتي سنقدمها لك في سياق الإجابة على ما يأكله الطفل في الشهر الرابع، يسمى

لا بد من الاعتماد على نوع واحد من الطعام في اليوم، وعدم التنويع في يوم واحد، وذلك لتحسين مزاجه.

يجب عليك الالتزام بمعدل الرضاعة يوميًا وعدم الاعتماد فقط على الأطعمة التي يتناولها.

يجب أن يرضع وهو جالس، أو أن ينام ورأسه مرفوع.

الابتعاد عن العسل في الأطعمة التي يتناولها حتى لا تصاب بحساسية الطعام التي تصيب معظم الأطفال في بداية تناولهم.

تجنب إدخال أي نوع من الأطعمة الصلبة في الطعام، حتى لا تتسبب في تلفها أو عسر الهضم، حتى لو كان هناك إمكانية لهرسها.

يجب أن تبدأ إطعام الطفل عندما سمح له الطبيب بذلك، لأنه لديه دراسة كاملة عن صحة الطفل وما يمكنه امتصاصه من الأطعمة.

الطعام المناسب للمولود في هذه المرحلة هو لبن الوالدة أو حليب الخاص بالأطفال، حيث لا يجب الامتناع عن إرضاع الطفل، لأنّ الحليب هو المصدر الأساسي للغذاء والقوة التي يحتاجها المولود ولكن من المستطاع البدء بإطعام مجموعة كبيرة من الأنواع من الأطعمة سهلة الهضم.