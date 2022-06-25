ماذا يحدث عندما تتعرق بكثرة

ماذا يحدث عندما تتعرق كثيرا من فوائد ممارسة التعرق أنه ينظم درجة حرارة الجسم ويحفز الدورة الدموية، حيث يمكن للإنسان أن يفقد 2-4 لترات من العرق في الساعة.
مما يتكون العرق
- الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والنحاس والحديد والكروم واليوريا وحمض اللبنيك.
فوائد التعرق
- التنظيم الحراري (التبريد).
- إعادة توازن الشوارد (متوسط 1000 مجم + صوديوم).
- الإندورفين.
- انخفاض الضغط.
- نوم أفضل.
أفضل مصدر للصوديوم
- يُصنف الصوديوم على أنه عنصر غذائي أساسي، وله دور في التحكم في ضغط الدم ونقل الإشارات العصبية، ويعتبر ملح البحر (قطرة واحدة يوميًا) من أفضل المصادر.
أعراض نقص الصوديوم
- إغماء؛
- دوخة؛
- خفض ضغط الدم.
- ضعف عضلي
- انخفاض تحمل الحرارة.
- اشتهاء الملح.
يسبب الكثير من الصوديوم
- انتفاخ؛
- فقدان الكالسيوم.
- حصى الكلى.
- ارتفاع ضغط الدم.
- بروتينات غير مخصوصة.
ماذا يحدث عندما تتعرق كثيرا