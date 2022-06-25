ماذا يحدث عندما تتعرق بكثرة

ماذا يحدث عندما تتعرق كثيرا من فوائد ممارسة التعرق أنه ينظم درجة حرارة الجسم ويحفز الدورة الدموية، حيث يمكن للإنسان أن يفقد 2-4 لترات من العرق في الساعة.

مما يتكون العرق

الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والنحاس والحديد والكروم واليوريا وحمض اللبنيك.

فوائد التعرق

التنظيم الحراري (التبريد).

إعادة توازن الشوارد (متوسط ​​1000 مجم + صوديوم).

الإندورفين.

انخفاض الضغط.

نوم أفضل.

أفضل مصدر للصوديوم

يُصنف الصوديوم على أنه عنصر غذائي أساسي، وله دور في التحكم في ضغط الدم ونقل الإشارات العصبية، ويعتبر ملح البحر (قطرة واحدة يوميًا) من أفضل المصادر.

أعراض نقص الصوديوم

إغماء؛

دوخة؛

خفض ضغط الدم.

ضعف عضلي

انخفاض تحمل الحرارة.

اشتهاء الملح.

يسبب الكثير من الصوديوم

انتفاخ؛

فقدان الكالسيوم.

حصى الكلى.

ارتفاع ضغط الدم.

بروتينات غير مخصوصة.

ماذا يحدث عندما تتعرق كثيرا