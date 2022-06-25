ماذا يحدث لو صمت أكثر من ٢٤ ساعة متواصلة

هناك بعض الفوائد المثيرة للاهتمام التي تحدث عند الصيام.

يختلف الصيام المطول عن الصيام المتقطع في أنه يستمر لمدة 48 أو 72 ساعة أو أكثر. الجسد في حالة بقاء أثناء الصيام.

يمكن تشبيهه بالإجازة الفسيولوجية لأعضائك، وخاصة الجهاز الهضمي، لأنه في كل مرة تأكل فيها، فإنك تعيق الطريق للوصول إلى هذه الحالة.

فوائد الصيام المطول

إعادة نمو خلايا الدماغ – أجزاء محددة جدًا من الدماغ، بما في ذلك الحُصين وأجزاء من جذع الدماغ. جزء الحُصين المرتبط بالذاكرة.

زيادة الميتوكوندريا – الميتوكوندريا هي مصانع الطاقة في الجسم. ستزداد الطاقة عند الصيام.

الالتهام الذاتي UTFG هو حالة في الجسم يعيد فيها تدوير البروتينات القديمة والميكروبات والميتوكوندريا لبناء أنسجة جديدة.

تعزيز إنتاج الخلايا الجذعية – الخلايا الجذعية هي خلايا عديمة الهدف لاستخدامها في بناء الأنسجة.

مع تقدمنا ​​في العمر، يتناقص إنتاج الخلايا الجذعية. لقد كان للصوم الممتد حلاً رائعًا لها.

الحد من الالتهابات – الصيام لفترات طويلة هو المفتاح لمساعدة شخص ما في العثور على السبب الجذري للالتهاب وطريقة آمنة للحد منه.

جميع أمراض المناعة الذاتية تنطوي على التهاب.

الحد من نمو الورم – عدم تناول الكيتونات واتباع نظام الكيتو يمكن أن يجعل جسمك يعتمد على الكيتونات.

زيادة مضادات الأكسدة – يمتلك الجسم شبكة من مضادات الأكسدة ويمكن أن يؤدي الصيام الطويل إلى مستويات أعلى من مضادات الأكسدة لأنها حالة يقوم فيها الجسم بإصلاح نفسه والدفاع عن نفسه ضد الميكروبات والأشياء الأخرى.

تقاوم الخلايا الإجهاد – تساعد الغدة الكظرية عن طريق زيادة تحمل الإجهاد لأنك لست مضطرًا للتعامل مع مستويات السكر المرتفعة والمنخفضة وتذهب بشكل أساسي إلى وضع الإصلاح هذا حيث يبدأ الجسم في زيادة مقاومته لجميع أنواع الإجهاد.

كيف تصوم لفترة طويلة

تدريجيًا – دع جسمك يخبرك بالمدة التي تحتاجها دون تناول الطعام حتى تعتاد على ذلك.

أعد إطعامك ببطء – عندما تنتهي من صيامك، لا تأكل وجبات كبيرة وببطء لأن هذا يمكن أن يصدم النظام عن طريق تناول الكثير.

المنحلات بالكهرباء + ملح البحر

الشاي الأخضر – منزوع الكافيين بشكل طبيعي سيكون جيدًا. سيزيد من مستويات مضادات الأكسدة لديك

EDTA – مزيل للمعادن يزيل المعادن الثقيلة، وخاصة الحديد الزائد والكالسيوم الزائد.

لا ينصح بالصيام المطول أو الصيام المتقطع