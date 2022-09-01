ماذا يطلق على الاتفاقية بين المتخاصمين لمناقشة شروط السلام، عند وجود خصام كبير بين اثنين في مسألة محدد او في اي قضية معينة فانهم يلجئون الى القضاء ثم يترافعون عند القاضي فيستخرج لهم ورقة يطلق عليها شروط سلام بين المتخاصمين هذه الاتفاقية يجب على الطرفين الخضوع لها واتباع شروطها.

ما يسمى الاتفاق بين الخصوم لبحث السلام

هناك مصطلح من كلمة واحدة للاتفاق بين الخصوم على مناقشة السلام، وإيجاد حل يرضي الطرفين وعدم الخلاف بين الخصوم مرة أخرى، ويجعلهم شيوخ العائلات أو شيوخ البلد يوافقون على مناقشة. من أجل الوصول إلى السلام والتخلي عن الحروب.

هذا المصطلح الذي يطلق على الاتفاق بين الخصوم لمناقشة السلام هو “الهدنة”. تلك الهدنة تتحدد في ساعات أو أيام، أو يمكن أن تصل هذه الهدنة إلى سنوات.

قد تكون فترة الهدنة، أي السلام بين الخصوم، قصيرة مثل أيام قليلة. هذا من أجل التخفيف من الحرب أو الخلافات والمشاكل. من خلال الهدنة يمكن للطرفين مناقشة حل هذه الخلافات والمعارك بينهما، وإمكانية النقاش السلمي في حل مشاكلهما دون أي ضغوط خارجية.

مصطلح الهدنة هو علامة على أجواء السلام والهدوء، ووقف الحرب والمعركة لفترة من الزمن، لذلك يستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى اتفاق بين الخصوم لمناقشة شروط السلام.

حيث لكل حرب ومعركة عدة شروط لكل طرف، وتكون فترة الهدنة فترة لمناقشة هذه الشروط والتوصل إلى حل مناسب يرضي الطرفين ؛ ليسود السلام وتنتهي الحرب.

ماذا تعني الهدنة

معنى كلمة الهدنة هو المصالحة بعد الحرب، أو فترة ما بعد الحرب يكون فيها الطرفان مستعدين للسلام، وهذا السلام له شروط أم أنه اتفاق المحاربين على الهدنة، أي وقف الحرب مرة أخرى من أجل البحث عن سبيل لصنع السلام ووقف الحروب والقتل، وهناك أمل كبير عند الاتفاق على الهدنة أن يعم السلام قريبًا.

يشترط في أي احجية أن لا تكون عبارة عن مسألة رياضية بل يكون قسم من اقسام من المسائل التي لا يستطيع للمختصين في الرياضيات حلها أو تحل بتفكير حسابي خارج الوسائل المعروفة فمثلا لعبة المربعات العجيبة التي تكون بأبعاد محددة والمطلوب تعبئتها بالأرقام والأعداد.