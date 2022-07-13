ماذا يعني اكتشاف برك ملحية نادرة في نيوم

اكتشف باحثون من مدرسة روزنستيل للعلوم البحرية والغلاف الجوي بجامعة ميامي (UM) مؤخرًا برك ملح نادرة في أعماق البحار بالقرب من نيوم، في خليج العقبة، وهو امتداد شمالي للبحر الأحمر.

أسرار تحت الماء

هذه البحيرات المالحة تحت الماء تحمل أسرارًا حول كيفية تشكل محيطات الأرض منذ ملايين السنين وحتى أنها توفر أدلة حول الحياة على الكواكب الأخرى.

بالشراكة مع OCEANX Ocean X Saudi Arabia، قام سام بيركيس، أستاذ علوم الأرض البحرية ورئيس جامعة UM وفريقه، باكتشاف أكثر من ميل واحد تحت مستوى سطح البحر (1770 مترًا)، باستخدام مركبة OceanXplorer تحت الماء. قادر على استكشاف أكثر الأماكن التي يتعذر الوصول إليها على وجه الأرض.

أهمية هذا الاكتشاف.

تعد أحواض المياه المالحة واحدة من أقسى البيئات على وجه الأرض، ولكن على الرغم من ملوحة المياه العالية، والكيمياء الغريبة، والافتقار الكامل للأكسجين، فإن هذه البرك تعج بالحياة.

قال بيركس “من المعروف أنه من الصعب تحديد ما إذا كانت الكواكب الأخرى يمكنها استضافة كائنات حية، لكن اكتشافنا لمجموعة غنية من الميكروبات التي تعيش في بيئات قاسية قد يساعد في تتبع حدود الحياة خارج الأرض”.

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وقال أيضًا بالإضافة إلى المساعدة في اكتشاف الحياة خارج كوكب الأرض، فقد تم سابقًا عزل المواد ذات الخصائص المضادة للسرطان من الميكروبات التي تجمع المحلول الملحي في البحر الأحمر، وقد يكون لاكتشافنا أحواض الملح نفس الشيء.

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وأضاف بيركس لقد كنا محظوظين للغاية لأن الاكتشاف جاء في الدقائق الخمس الأخيرة من رحلة الغوص التي استغرقت 10 ساعات، مشيرًا إلى أن هذه البرك شديدة الملوحة والخالية من الأكسجين تحتفظ بمعلومات حول تسونامي والفيضانات والزلازل في خليج العقبة. الذي حدث منذ آلاف السنين.

نُشرت الدراسة، وهي أول اكتشاف لأحواض المياه المالحة في خليج العقبة، بعنوان أحواض نيوم المالحة في أعماق البحار المكتشفة في خليج العقبة، البحر الأحمر، في المجلة العلمية المرموقة Nature Communications Earth & Environment.

ومن بين مؤلفي الدراسة Sam J.

تم تمويل بعثة OceanXplorer البحثية التي استمرت أربعة أسابيع من قبل نيوم، التي تعمل على تطوير الساحل السعودي.