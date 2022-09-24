ماذا يعني الشمول المالي ، انتشر مفهوم الشمول المالي بصوره واسعة في جمهورية مصر العربية ويحتاج الكثير من الناس معرفة الشمول المالي وفوائده وخاصة إلى طبق الفقيرة والمهمشين في جمهورية مصر العربية وهو يتوافق مع رؤية عام 2030 ولديه فوائد اقتصاديه خاصة الى الشركات الصغيرة والمتوسطة ويقوم على المبادرات التي تبناها البنك المركزي كتمويل العقارات.

ماذا يعني الشمول المالي

الشمول المالي يدعم الجهود الذاتية وتطوير البنيه التحتيه وتشجيع الاستثمار بالدوله، كما انه يحقق التنميه المستدامه الماليه ويتحدى البطاله ويعزز الصوره الإيجابية للشباب ويعمق القطاع المالي والمصري فيه ويعزز استقرار وسلامه المجتمع، كما يعمل الشمول المالي على مواجهه التحديات الخاصة بالفقر والبطاله يوفر فرص عمل ويقلل من التاثيرات والتقلبات الاقتصاديه والماليه، بشكل عام الشمول المالي يعني ان يكون لكل مواطن حساب بنكي لكي يتم تقديم خدمات ماليه تشمل جميع فئات المجتمع باسعار مناسبه وهو متاح للجميع ويضمن حق المستهلك ومتواجد في جميع محافظات مصر.

ركائز الشمول المالي

الشمول المالي على ثلاث ركعات الاساسيه وهي على النحو التالي:

الركيزه الاولى يقوم الشمول المالي على ازاحه الخدمات الماليه.

الجانب الثاني يقوم الشمول المالي باستخدام الخدمات الماليه للمواطنين والشركات الصغيره وكذلك الشركات المتوسطه لخدمة العامه.

والجنب الثالث يركز الشمول المالي على الجوده المناسبه والاسعار المقبوله لكافه الخدمات الماليه المطروحه في البنوك والعقارات ويشمل الحمايه الخاصه للمستهلك والشركات الصغيره والمتوسطه ويعمل على التخفيف والتوعيه الماليه ويتطرق الى الخدمات الرقمية.

اشكال الشمول المالي

الشمول المالي يضمن البنوكافه العملاء وتقديم الخدمات المصرفية لجذب اكبر عدد من المواطنين ممن لم يملكون حسابات مصرفية لكي تضمن البنوك اموالهم مقابل مصروفات بسيطه، ويعتمد الشبول المالي على الادخار والتأمين ووسائل الدفع ولا يقوم فقط على الاقراض والتمويل، رفيق الشمول المالي يشمل المناطق النائيه والمهمشه في محافظات مصر والنوادي والجماعات وعرض المنتجات للمواطنين.

أهمية الشمول المالي للمواطن

الشمول المالي هو مهم جدا للمواطن وتبرز اهميته في تقديم الخدمات الماليه والمصرفية للمواطنين وتكمل أهمية الشمول المالي للمواطن على النحو التالي:

الشمول المالي هو متاح لجميع فئات المجتمع ويكون فرصه لاداره اموالهم ومدخراتهم بشكل امن.

الشمول المالي هو اكثر وسيله أمانة لحفظ اموال الناس حيث لا يتعرض للمواطن لحالات النصب.

الشمول المالي اكثر الوسائل لتحقيق النمو الاقتصادي للدوله والاستقرار المادي.

يضم الشمول المالي قيام المؤسسات الماليه لتطوير منتجاتها والمحافظة على المنافسه فيما بينها.

الشؤون المالي هو مهم جدا لكافه فتاه المجتمع فيتمكن المواطن من انشاء حساب بنكي ويستطيع اضافه كافه المدخراته بعيدا عن النصب والاحتيال هو اكثر امانا.