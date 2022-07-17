ماذا يعني توقيع السعودية لاتفاقية أرتميس؟

وقعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة اتفاقية أرتميس في 14 يوليو، مؤكدين على التزامهما باستكشاف الفضاء الآمن والمستدام والمسؤول، ما هي الفرص التي توفرها هذه الاتفاقية للمملكة

ما هي اتفاقية أرتميس

وفقًا لموقع البيت الأبيض الرسمي، تستند مبادئ هذه الاتفاقية إلى معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 وتستند إلى تحالف دولي واسع ومتنوع، يعمل معًا لتحقيق رؤية تاريخية وطموحة لاستكشاف الإنسان للفضاء.

تعمل جميع الحكومات الموقعة على تعزيز السلوك المسؤول في الفضاء الخارجي من خلال استكشاف الأجسام الفضائية ذات الأنشطة الخالية من النزاعات، وإصدار البيانات العلمية، وتقديم المساعدة في حالات الطوارئ، وتسهيل الاستخدام المستدام للفضاء لصالح البشرية جمعاء. .

المملكة العربية السعودية هي رابع دولة في الشرق الأوسط تنضم إلى أرتميس

المملكة العربية السعودية هي الدولة الحادية والعشرون الموقعة على الاتفاقيات. أستراليا والبحرين والبرازيل وكندا وكولومبيا وفرنسا وإسرائيل وإيطاليا واليابان وجمهورية كوريا ولوكسمبورغ والمكسيك ونيوزيلندا وبولندا ورومانيا وسنغافورة وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة انضموا إلى الاتفاقية.

المملكة العربية السعودية هي الدولة السابعة التي توقع اتفاقيات أرتميس في عام 2022 ورابع دولة في الشرق الأوسط تنضم.

فرص المملكة مع ارتميس

1- مستقبل آمن وهادئ ومزدهر

تبشر الاتفاقية بعصر جديد من استكشاف واستخدام الفضاء، حيث تلعب الشراكات الدولية دورًا رئيسيًا في تحقيق وجود قوي ومستدام على القمر والمريخ، وخلق بيئة آمنة وشفافة تسهل الاستكشاف والعلوم والأنشطة التجارية.

2- العلاقات السلمية بين الدول

لا يهدف التعاون الدولي بشأن Artemis إلى تعزيز استكشاف الفضاء فحسب، بل يهدف أيضًا إلى تعزيز العلاقات السلمية بين الدول ؛ الجوهر الأساسي للاتفاقية هو إجراء جميع الأنشطة للأغراض السلمية، وفقًا لمبادئ معاهدة الفضاء الخارجي.

3- الشفافية الدولية

وفقًا لموقع ناسا الرسمي، الشفافية هي مبدأ أساسي للاستكشاف المدني المسؤول للفضاء، وسيُطلب من الدول الشريكة الالتزام بهذا المبدأ من خلال وصف سياساتها وخططها علنًا بطريقة شفافة، مما يضفي مصداقية كبيرة على الحكومات.المشاركون للعالم . بما في ذلك المملكة.

4- نشر البيانات العلمية

يقوم جميع الشركاء في الاتفاقية بالتعريف ببياناتهم العلمية، مما يمنح المملكة العربية السعودية فرصة ذهبية لتكون من الدول القليلة التي تصل فيها المعرفة أولاً، وبالتالي الاستفادة منها في مختلف المجالات.

5- استخراج واستخدام الموارد

ستكون القدرة على استخراج الموارد واستخدامها على القمر والمريخ والكويكبات أمرًا بالغ الأهمية لدعم استكشاف وتطوير الفضاء بشكل آمن ومستدام.