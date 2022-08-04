ماذا يعني دخول بريطانيا في الركود الاقتصادي

حذر بنك إنجلترا (BOE) من أن بريطانيا على وشك الدخول في الركود الأطول والأعمق منذ الأزمة المالية لعام 2008، حيث من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 ويستمر في ذلك حتى النهاية. نهاية عام 2023.

رفع سعر الفائدة البريطانية

أعلن البنك عن زيادة أسعار الفائدة من 1.25٪ إلى 1.75٪ في محاولة لمنع الأسعار من الارتفاع، وهي أكبر زيادة منذ عام 1995 أي منذ 27 عامًا، والمرة السادسة على التوالي التي يرفع فيها البنك الفائدة. معدلات.

تكافح العائلات في جميع أنحاء البلاد مع أزمة تكلفة المعيشة، حيث من المتوقع أن يصل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين إلى 13.3 في المائة في أكتوبر، وهو أعلى معدل منذ أكثر من 42 عامًا، مع استمرار ارتفاع أسعار البنزين في المساكن.

ما هو الركود

يُعرَّف الركود بأنه فترة من التدهور الاقتصادي المؤقت ينخفض ​​خلالها النشاط التجاري والصناعي، وتعرف بريطانيا العظمى هذا المصطلح على أنه انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في ربعين متتاليين من العام.

الناتج المحلي الإجمالي هو إجمالي القيمة النقدية أو السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية المنتجة داخل حدود الدولة خلال فترة زمنية محددة، وغالبًا ما تستخدم كمؤشر على الصحة الاقتصادية للبلد.

لماذا دخلت بريطانيا في حالة ركود

من المتوقع أن ترفع منظمة Ofgem التنظيمية الحد الأقصى على فواتير الطاقة إلى حوالي 3450 جنيهًا إسترلينيًا، وسيؤدي سعر الطاقة هذا إلى دفع الاقتصاد البريطاني إلى ركود لمدة خمسة أرباع، مما يعني أنه سيستمر لأكثر من عام (أي أكثر من ربعين) . الفترة التي تم تحديدها) بالإضافة إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي كل ربع سنة في عام 2023.

قال بنك إنجلترا إن الناتج المحلي الإجمالي قد ينخفض ​​بنسبة تصل إلى 2.1٪ وتوقع أيضًا أن تنزلق المملكة المتحدة إلى الركود من نهاية هذا العام.

اشتدت الضغوط التضخمية في المملكة المتحدة وبقية أوروبا بشكل كبير، بسبب القيود الروسية على إمدادات الغاز إلى أوروبا وخطر المزيد من القيود، مما سيؤدي إلى تفاقم انخفاض دخل الأسرة الحقيقي وزيادة تضخم مؤشر أسعار المستهلكين على المدى القصير.

وتابعت “من المتوقع أن يرتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في تقرير مايو، وتحديداً من 9.4٪ إلى ما يزيد قليلاً عن 13٪، وأن يظل عند مستويات عالية للغاية لمعظم عام 2023”.

وأضاف من المتوقع الآن أن تدخل المملكة المتحدة الركود من الربع الرابع من هذا العام، مع توقع انخفاض دخل الأسرة الحقيقي بعد الضرائب بشكل حاد في عامي 2022 و 2023، بينما يتحول نمو الاستهلاك إلى سالب.